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Здоровье / Общество

Короновирус: сколько времени носитель коронавируса остается заразным?

15:51 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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Новые исследование, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, доказывают, что зараженные пациенты могут оставаться очень заразными более одного месяца.

Короновирус: сколько времени носитель коронавируса остается заразным?
На данный момент рекомендуемый срок карантина составляет 14 дней

Коронавирус COVID-19 делает носителя опасным для окружающих на протяжении 37 дней после заражения, отмечают ученые.
Новые исследование, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, доказывают, что зараженные пациенты могут оставаться очень заразными более одного месяца.
Чтобы точно определить этот период, ученые провели лабораторные тесты 191 человека с коронавирусом. Максимально долгое время распространяли вирус люди, у которых позже возникли смертельные осложнения.

Медики отмечают, что их выводы могут быть полезны как лицам, которые находятся в режиме самоизоляции, так и для антивирусной терапии, которая, по всей видимости, должна продолжаться дольше, чем принято сейчас.
На данный момент рекомендуемый срок карантина составляет 14 дней.

Источник: kolobok.ua

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