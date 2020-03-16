Короновирус: сколько времени носитель коронавируса остается заразным?

Новые исследование, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, доказывают, что зараженные пациенты могут оставаться очень заразными более одного месяца.

На данный момент рекомендуемый срок карантина составляет 14 дней

Коронавирус COVID-19 делает носителя опасным для окружающих на протяжении 37 дней после заражения, отмечают ученые.

Новые исследование, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, доказывают, что зараженные пациенты могут оставаться очень заразными более одного месяца.

Чтобы точно определить этот период, ученые провели лабораторные тесты 191 человека с коронавирусом. Максимально долгое время распространяли вирус люди, у которых позже возникли смертельные осложнения.



Медики отмечают, что их выводы могут быть полезны как лицам, которые находятся в режиме самоизоляции, так и для антивирусной терапии, которая, по всей видимости, должна продолжаться дольше, чем принято сейчас.На данный момент рекомендуемый срок карантина составляет 14 дней.

Источник: kolobok.ua