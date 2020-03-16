Короновирус: сколько времени носитель коронавируса остается заразным?

Коронавирус COVID-19 делает носителя опасным для окружающих на протяжении 37 дней после заражения, отмечают ученые.
Новые исследование, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, доказывают, что зараженные пациенты могут оставаться очень заразными более одного месяца.
Чтобы точно определить этот период, ученые провели лабораторные тесты 191 человека с коронавирусом. Максимально долгое время распространяли вирус люди, у которых позже возникли смертельные осложнения.
На данный момент рекомендуемый срок карантина составляет 14 дней.
Источник: kolobok.ua