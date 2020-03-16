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2 тысячи судимых стоят на учете в полиции в Бердске. Уличная преступность растет

21:30 16.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На сложившуюся обстановку влияет рост населения, количества стоящих на учете ранее судимых, недостаточное число патрулей.

2 тысячи судимых стоят на учете в полиции в Бердске. Уличная преступность растет
В полиции набирают сотрудников для работы в патрульной службе

Прослеживается рост преступлений на улицах и в общественных местах с начала этого года в Бердске. Об этом на совещании чиновников 16 марта сообщил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Всего в общественных местах зарегистрировано 103 преступления, раскрыто 35. На улицах совершено 45 преступлений, раскрыто 17. В основном это кражи: в торговых точках — 30, из автомобилей — 14, кражи аккумуляторов — 2, а также грабежи — 4 в торговых точках, 1 в подъезде, на улицах — 4.

На рост преступлений на улицах и в общественных местах повлияли следующие факторы: рост численности населения, значительное количество стоящих на учете, около 2000 ранее судимых, отсутствие возможности посмотреть точное время совершения преступления, так как временной промежуток от момента совершения до момента обнаружения преступления составляет длительное время. Нельзя вовремя среагировать, подчеркнул Соколов.

Увеличилось количество уличных преступлений
Автор видео Галина Панчева

Имеется большое количество объектов, которые не имеют эффективного организации охраны имущества. А также недостаточное количество нарядов патрульных влияет на рост преступлений. Сейчас на рассмотрении в отделе МВД по Бердску находится 11 кандидатов, из которых часть уже прошла комиссию, часть проходит.

По итогам анализа складывающейся обстановки на территории города полицейские планируют и проводят профилактические мероприятия «Район», «Участок», «Улица» и так далее. Они помогают раскрыть и выявить преступления. К ряду профилактических мероприятий привлекают и членов добровольной народной дружины.

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От редакции

Вы боитесь ходить вечером по улицам?

Аноним, 16 марта 2020 16:00
НВР:
Нет и никогда не боялся. А послушать Соколова, то как всегда целая куча причин по поводу плохой работы полиции и при этом сама полиция как бы не причём. Ответ то простой, на сегодняшний день в отделе не осталось сотрудников умеющих раскрывать преступления и владеющих оперативной информацией по жуликам. Все сидят и пишут бумажки, строчат отчёты... А надо просто реально работать и получать результаты, а не искать причины для оправдания своей не качественной работы.
Аноним, 16 марта 2020 16:08
Вы нам на себя жалуетесь сами?
Аноним, 16 марта 2020 16:40
Нет они намекают что надо построить ИЦ.
Аноним, 16 марта 2020 16:31
А "политика" государства опять ни причём.
Аноним, 16 марта 2020 16:51
От 11 кандидатов полезный выхлоп будет в лучшем случае через год, если конечно не уволятся сами или их не выгонят... Поэтому нет смысла про это сейчас упоминать.
Ирина, 16 марта 2020 17:18
Про подростковую преступность забыли. Она не регистрируется в полиции.
Аноним, 16 марта 2020 17:21
2000 ранее судимых............. Не всегда преступления совершают раннее судимые. Ещё есть проблема что ранее судимым трудоустроиться сложно Нужно какую то программу обязать что ли работодателей принимать людей ранее судимых ну хоть человека по 2-3
Аноним, 16 марта 2020 17:29
Не сберегли Проценко, Копырина. То ли ещё будет. Хоть Слепакова не тронули.
Сонце, 16 марта 2020 19:09
А в самой полиции работаю люди которые не исполняют законы .А что тогда мы хотим от общества .

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