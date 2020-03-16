2 тысячи судимых стоят на учете в полиции в Бердске. Уличная преступность растет

В полиции набирают сотрудников для работы в патрульной службе

Прослеживается рост преступлений на улицах и в общественных местах с начала этого года в Бердске. Об этом на совещании чиновников 16 марта сообщил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Всего в общественных местах зарегистрировано 103 преступления, раскрыто 35. На улицах совершено 45 преступлений, раскрыто 17. В основном это кражи: в торговых точках — 30, из автомобилей — 14, кражи аккумуляторов — 2, а также грабежи — 4 в торговых точках, 1 в подъезде, на улицах — 4.

На рост преступлений на улицах и в общественных местах повлияли следующие факторы: рост численности населения, значительное количество стоящих на учете, около 2000 ранее судимых, отсутствие возможности посмотреть точное время совершения преступления, так как временной промежуток от момента совершения до момента обнаружения преступления составляет длительное время. Нельзя вовремя среагировать, подчеркнул Соколов.

Увеличилось количество уличных преступлений

Автор видео Галина Панчева



Имеется большое количество объектов, которые не имеют эффективного организации охраны имущества. А также недостаточное количество нарядов патрульных влияет на рост преступлений. Сейчас на рассмотрении в отделе МВД по Бердску находится 11 кандидатов, из которых часть уже прошла комиссию, часть проходит.

По итогам анализа складывающейся обстановки на территории города полицейские планируют и проводят профилактические мероприятия «Район», «Участок», «Улица» и так далее. Они помогают раскрыть и выявить преступления. К ряду профилактических мероприятий привлекают и членов добровольной народной дружины.