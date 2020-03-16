Рассада помидоров: какие сорта и когда сажать помидоры на рассаду в марте и от чего зависит процедура

Сорта томатов подразделяются на несколько видов

Сажать томаты на рассаду, а не сразу семенами в открытый грунт желательно с той целью, чтобы их плоды успели созреть до наступления холодов. Именно в марте достигается необходимая для выращивания растений продолжительность светового дня. Поэтому наиболее оптимальным временем для посадки помидоров на рассаду является первый месяц весны. Когда конкретно и как правильно необходимо садить томаты и в каких числах это благоприятно — подробно изложено в данной статье.

Необходимость высаживания семян Основное влияние на выносливость растения и урожайность оказывает этап формирования ростка из семени. У семени томата, посаженного в марте, есть все шансы превратиться в крепкий, здоровый саженец, благодаря необходимой температуре, количеству света, достаточному запасу времени от высевания до высаживания ростка в открытый или защищенный грунт.

Сорта томатов Сорта томатов подразделяются на несколько видов по трем основным признакам: высота растений (высокорослые и низкорослые); срок дозревания (ранние, средние, поздние); величина плодов (мелкоплодные и крупноплодные). Когда же сажать? В марте лучше сажать сорта томатов, учитывая их степень созревания и дальнейшее место высадки. В первом весеннем месяце лучше высадить на рассаду семена помидор: с крупными плодами; для пленочных теплиц с ранней степенью созревания; с высокими стеблями (индетерминантных), которые впоследствии высаживают в теплицу. В начале марта сеют семена крупноплодных томатов. Первые росточки покажутся не более чем через десять суток после посева семян.

Через месяц-полтора саженцы томатов можно будет высадить на постоянное место. К сортам с крупными плодами относятся: «Гигант лимонный»; «Три толстяка»; «Алсу»; «Медовый спас»; «Скорпион»; «Король королей»; «Бабушкин секрет»; «Апельсин»; «Бычье сердце»; «Игранда»; гибриды «Биг биф», «Алабай», «Ажур». После 15 марта рекомендуется сажать семена ранних помидор, саженцы которых впоследствии высаживают в теплицу с пленочным укрытием. К сортам ранних томатов относятся: «Кавалер»; «Минарет F1»; «Дружок»; «Пиза F1»; «Ярило»; «Тривет F1»; «Благовест»; «Кронос F1»; «Розовые щечки»; «Спринтер F1»; «Махаон F1»; «Шустрик F1»; «Самурай F1»; «Фунтик». В двадцатых числах марта сеют семена высокорослых томатов. Их рассаду через месяц высаживают не в открытый грунт, а обязательно в теплицу. Характерными особенностями индетерминантных помидор являются: высокая урожайность; большие потребности в количестве влаги и питательных веществ; необходимость опоры. Так как на содержание теплицы выделяются дополнительные расходы, необходимо подбирать помидоры только очень урожайных сортов.

Для посадки в теплице хорошо подойдут томаты сортов: «Загадка природы»; «Бугай розовый»; «Махитос»; «Свит Черри F1»; «Алые свечи»; «Бычье сердце»; «Гусиное яйцо»; «Алые паруса»; «Баклажан»; «Барбарис»; «Батяня»; «Дикая роза»; «Краснобай»; «Гигант Подмосковья»; «Абаканский розовый»; «Пудовик»; «Американский вытянутый»; «Гроздевой»; «Алый мустанг»; «Казанова»; «Де Барао»; «Орлиный клюв»; «Арбузный»; «Сахарный Бизон»; «Амана Оранж»; «Алтайский желтый»; «Тарасенко 2»; «Ниагара»; «Сто пудов»; «Верлиока F1»; «Казачка»; «Чудо земли»; «1884». Конкретные числа для посадки томатов определяются регионом страны и сроком дозревания культуры. Сроки в регионах Российской Федерации Когда же можно сажать, а именно по каким дням благоприятно и лучше всего начать выращивать томаты в марте? Приступать к посадке семян томатов следует, опираясь на три основных фактора: постоянное место выращивания культуры, реальные погодные условия, благоприятность дня по лунному календарю, соответствие сорта. Сажать помидоры лучше всего, ориентируясь на благоприятные дни для определенной культуры по лунному календарю. К неблагоприятным дням, чтобы сеять семена томатов на рассаду относятся те, когда Луна убывает. В момент полнолуния или новолуния проводить посадочные работы не рекомендуется. Южный регион для выращивания томатов на территории РФ является самым удачным. До 5 марта желательно высадить сорта ранних томатов, а до 10 – среднего срока созревания. Неплохого урожая при правильном уходе можно добиться и в Центрально-черноземном регионе и средней полосе России. Какого же числа и как правильно можно садить томаты? До 5 марта высаживают семена ранних томатов, которые впоследствии пересаживают под укрытие. Семена саженцев, которые будут расти в открытом грунте, желательно посадить в срок с 10 до 25 марта. Томаты со средним сроком дозревания сеют до 10 марта. Рискованными регионами для выращивания томатов на территории РФ являются Урал и Сибирь. Но, несмотря на это, можно вырастить неплохой урожай даже в этих частях России. Сажать помидоры средних и поздних сортов на рассаду лучше в середине месяца – с 10 по 22 марта. При посадке томатов на Урале и Сибири лучше руководствоваться не только лунным календарем, а и реальными погодными условиями. И более весомым обстоятельством для посадки должна быть температура воздуха и продолжительность светового дня. Также следует внимательно отнестись к выбору сорта. Некоторые сорта томатов совершенно непригодны для выращивания в этих регионах. Их плоды не успеют созреть до наступления холодов. Кусты томатов на Дальнем востоке должны расти только под укрытием. Семена ранних растений для этого высевают до 25 марта. Средние и поздние сорта можно высаживать до конца первого весеннего месяца. Сроки посадки для регионов РФ ориентировочны. На практике лучше особое внимание обратить на реальные климатические условия, присущи определенному году. Согласно народным приметам, сигналом для высаживания семян томатов на рассаду является цветение подснежника. Причины нежелательной посадки Томаты теплолюбивое растение. Для формирования ростка из семени, образования и дозревания плодов им необходимо достаточно длительное время. Поэтому не стоит высаживать томаты на рассаду в марте, если не позволяют погодные условия: световой день менее 15 часов, температура в ночное время ниже 13°С, поздняя весна с продолжающимися в марте сильными заморозками. Для выхаживания растений придется приложить немало усилий – применять ультрафиолетовые лампы с дополнительным подсвечиванием, обеспечивать необходимую температуру и оптимальную влажность. В результате саженец растения может погибнуть из-за недостаточного ухода. А может наоборот, перерасти, так как вовремя пересадить его в открытый грунт будет невозможно из-за поздних заморозков. Переросшие саженцы в открытом грунте растут болезненными и могут даже зачахнуть. Правильно подобрав сорта и сроки посадки томатов, можно достичь высоких урожаев. Это не только поможет обеспечить себя экологически чистым и полезным продуктом, а и даст возможность получить финансовую прибыль, открыв собственный бизнес.

Источник: rusfermer.net