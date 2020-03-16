Пикировка перца: когда и как правильно пикировать рассаду перца и надо ли это

Обычно посев перца без пикировки осуществляется по 2-3 семени в горшочек, а затем из подросших побегов оставляют самый сильный.

Большинство огородников сходятся к мнению, что ранняя пикировка более эффективна и перцы легче приживаются

Выращивание рассады перца – процесс длительный и хлопотный, поскольку молодые перчики достаточно нежные и с хрупкой корневой системой. Потому пикировка рассады перца – агротехнический прием о необходимости которого существуют противоречивые мнения.

Надо ли пикировать рассаду перца? Корневая система перца – ранимая и требует больше времени на восстановление, потому он чувствительнее к пересадкам, нежели помидоры или другие культуры. И именно потому вопрос «обязательно ли пикировать перец?» особенно актуален для начинающих огородников. В то же время пикировка позволяет обеспечить для растения более обширную зону питания и дать достаточно пространства для роста надземной части.

В то время как перцы, посеянные в общую плошку, со временем начинают затенять друг друга, а их корни, разрастаясь, переплетаются, что делает дальнейшую пересадку весьма проблематичной и болезненной для растения. В случае когда рассада выращивается в общих ящиках, небольших по объему кассетах или по нескольку штучек в одной емкости, нужно пикировать перец, поскольку это необходимо для дальнейшего полноценного развития растений.

Когда пикировать рассаду перца? Большинство огородников сходятся к мнению, что ранняя пикировка более эффективна и перцы легче приживаются на новом месте. Оптимальным сроком, когда нужно пикировать перец, считается стадия 2-3 настоящих листиков, что примерно соответствует 15-20 дням после появления всходов. Хотя иногда практикуется пикировка на более ранних этапах – еще в стадии семядолей, или уже при появлении 4-6 настоящих листков. В последнем случае пикировка более проблематична, ведь в этот период корневая система уже достаточно развита и пересадка может быть для нее стрессом.

Пикировка перца поэтапно

Подготовительные работы

Когда пикировать перец уже подходит время, необходимо тщательно подготовиться к процедуре. Для пересадки лучше использовать грунтосмесь, состоящую из торфа или перегноя, дерновой или полевой земли с добавлением речного песка в качестве рыхлящего материала. При этом доля органических составляющих должна быть около 30-45% от общей массы. В состав почвы также полезно будет добавить минеральные удобрения. На 1 м куб. смеси на основе перегноя используют 1-1,5 кг суперфосфата, 0,6-0,8 аммиачной селитры, 0,8 кг хлористого калия. Торфяную смесь такого же объема удобряют 4-8 кг суперфосфата, 0,6-0,8 аммиачной селитры, 1 кг хлористого калия.

После приготовления смеси, ею наполняют емкости. А в какие же емкости пикировать перец? Как это обычно водится, каждый использует горшочки или стаканчики, которые найдутся под рукой, но оптимальными по объему считаются емкости в 250-300 мл. Конечно, иногда практикуется и применение горшков побольше, но это нежелательно, поскольку корневая система у перцев на стадии пикировки компактная и расположена поверхностно. Излишек не освоенного корнями грунта постепенно может закиснуть, а это повышает вероятность заболевания растений. Кроме того, в емкостях для посадки перца обязательно должны быть дренажные отверстия для оттока воды.

Относительно полива перед пикировкой существуют различные мнения. Некоторые садоводы считают, что за сутки-двое до процедуры от полива лучше отказаться, дабы грунт не был излишне тяжелым и под его весом не обрывались корешки. Согласно другому мнению рассаду перцев необходимо полить за сутки или хотя бы за несколько часов до пикировки, дабы она набрала достаточно влаги и легко извлекалась из грунта.

Технологические особенности

Говоря о том, как правильно пикировать перец, стоит отметить, что особой сложностью эта процедура не отличается. Главное, бережно извлекать отдельные сеянцы из ящика, чтобы не повредить их при пересадке.

Саму пикировку можно свести к нескольким простым действиям.

Почву в емкостях уплотняют. Посредине с помощью подручных средств делают лунку и увлажняют ее. Из общей емкости осторожно с помощью лопатки или ложки извлекают сеянец. Если одновременно вынимается несколько растений, в первую очередь пикируют самые сильные и развитые. Рассаду перца помещают в лунку так, чтобы корни свободно и ровно располагались в почве. Глубина посадки сеянца остается на том же уровне, что и до пикировки, ведь перцы не образуют придаточных корней, а вот загнить при излишнем углублении могут. Почву вокруг сеянца аккуратно обжимают и уплотняют. Растения осторожно поливают под корень небольшим количеством воды.

Часто, говоря о том, как правильно пикировать перец болгарский, можно наблюдать споры по поводу того, нужно ли прищипывать центральный корешок сеянца. Учитывая чувствительность перца к повреждению корней, данная процедура далеко не всегда оправдана.

Допустимой прищипку можно считать лишь в случае, когда рассада переросла и корешок излишне тонкий и длинный.

Опытные огородники считают, что даже положение корешка в почве влияет на развитие рассады. Потому при пикировке перца важно следить, дабы корешок не загнулся или не завернулся против часовой стрелки, что провоцирует остановку роста рассады. Чтобы корни разместились ровно, советуют сначала немного глубже погрузить рассаду в почву, а после присыпания землей чуть вытянуть ее, в результате чего корешок принимает нужное положение и выравнивается.