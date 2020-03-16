120 дней в морге: не отдают родным тело погибшего в пожаре арендатора Анатолия Овчинникова на рынке «Центральный» Искитима

Экспертиза может длиться от двух до четырех месяцев. Заведующий искитимским районным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Мизулин рассказал, что экспертиза ДНК по техническим причинам проводится в СК.

В огне на рынке сгорел мужчина

Еще два месяца может пробыть в морге погибший в пожаре арендатор рынка «Центральный» Искитима. Об этом «Курьер.Среда.Бердск» рассказал заведующий искитимским районным отделением Новосибирского областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Мизулин 16 марта. Он подтвердил, что останки мужчины находятся в их отделе. Личность его до сих пор не подтверждена. Напомним, что 8 января в торговом комплексе «Центральный» Искитима случился крупный пожар. Он охватил все здание. Пожарные почти сутки тушили возгорание. Под завалами найдено тело погибшего арендатора. Заведено уголовное дело.

— По техническим возможностям сейчас в нашем бюро в Новосибирске не проводится данный вид экспертизы. Поэтому геномная экспертиза на установление личности выполняется непосредственно в Следственном комитете. Я взял биоматериал, он был передан. Дальнейшую судьбу я не могу сказать, — отметил Дмитрий Феликсович.

Также он отметил, останки погибшего все еще находятся в их ведомстве.

— Человек до сих пор находится у нас. Мы без разрешения Следственного комитета не можем отдать останки на захоронение, — сказал Дмитрий Мизулин.

Кроме того заведующий отделением, что процедура экспертизы может затянуться на длительное время.

— У нас в среднем экспертиза около четырех месяцев идет. Сколько эта будет идти — ничего не могу сказать, — отметил Дмитрий Феликсович.

Также факт того, что родные до сих пор не могут похоронить Анатолия Овчинникова подтвердила заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко.

— Нет, под такой фамилией не было захоронений, — уточнила 16 марта Татьяна Андреевна.

Как только станет известна дата похорон Анатолия Овчинникова — мы сообщим подробности. Продолжение в ближайшее время.