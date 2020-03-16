Евро стоит уже дороже 84 рублей. Доллар — почти 75 рублей

Евро растет, рубль падает

Курс рубля в начале торгов усилил снижение и обвалился к доллару и евро на фоне падающей нефти и ухудшения настроения инвесторов, доллар подскакивал выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.10 мск понедельника рос на 1,42 рубля, до 74,02 рубля (уже подскакивал до 74,09 рубля), курс евро — на 1,69 рубля, до 82,42 рубля (уже подскакивал до 82,5 рубля).

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,85% — до 31,87 доллара за баррель.

Источник: РИА Новости