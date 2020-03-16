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Евро стоит уже дороже 84 рублей. Доллар — почти 75 рублей

16:04 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,85% — до 31,87 доллара за баррель.

Евро стоит уже дороже 84 рублей. Доллар почти 75 рублей
Евро растет, рубль падает

Курс рубля в начале торгов усилил снижение и обвалился к доллару и евро на фоне падающей нефти и ухудшения настроения инвесторов, доллар подскакивал выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.10 мск понедельника рос на 1,42 рубля, до 74,02 рубля (уже подскакивал до 74,09 рубля), курс евро — на 1,69 рубля, до 82,42 рубля (уже подскакивал до 82,5 рубля).
Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,85% — до 31,87 доллара за баррель.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Что будет с рублем?

Аноним, 16 марта 2020 16:44
Грамотные сограждане,поясните пжлст.почему НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ,а ЦЕНА НА ТОПЛИВО НА АЗС остается прежней?
Аноним, 16 марта 2020 16:52
а чего вы не писали раньше: почему нефть подорожала в 2 раза, а бензин - нет?
Аноним, 16 марта 2020 17:07
Валерий Соловей в ВК пишет : Для компенсации выпадающих доходов бюджета обсуждается возможность опустить курс рубля до 100 за доллар
Пока что этому препятствует политика. (с)
население ,как всегда, будут приносить в жертву для сохранения доходов в личных кошельках олигархов...путинские по другому не умеют..

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