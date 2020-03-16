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Владимир Путин: Получать пособия без справок и волокиты должны граждане РФ

16:35 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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Пособия на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума начнут выплачивать с 1 июля.

Владимир Путин: Получать пособия без справок и волокиты должны граждане РФ
Впервые обеспечена реальная возможность минимизировать бюрократию

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.

«Сделать получение социальной помощи простым и доступным — это одна из задач, которую ставит перед нами президент. Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется», — напомнил он на выездном совещании по нацпроекту «Демография».

В частности, чтобы упростить выдачу пособий на детей от трех до семи лет, алгоритм и порядок назначения выплаты впервые были проработаны на федеральном уровне. Потребовалось не только усовершенствовать технологическую базу, но и внести изменения в федеральное законодательство.

Сейчас целый ряд выплат малообеспеченным семьям назначается на региональном уровне, уточнили в Минтруде. Часть нормативной базы по определению критериев нуждаемости также находится в ведении субъектов.

«Мы окажем всю необходимую поддержку субъектам Федерации. Впервые обеспечена реальная возможность минимизировать бюрократию при назначении помощи семьям. Этой возможностью необходимо воспользоваться», — подчеркнул Котяков.
Пособия на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума начнут выплачивать с 1 июля. Форма заявления будет единой во всех регионах. Его можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг или подать через МФЦ в органы социальной защиты.

Источник: РИА Новости

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