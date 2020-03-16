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По 11 рублей начали продавать дома в Хорватии

17:00 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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Потенциальный покупатель должен быть моложе 40 лет и после сделки прожить в городе не менее 15 лет.

По 11 рублей начали продавать дома в Хорватии
В Хорватии низкий уровень безработицы

Власти хорватского города Леград начали распродажу домов и земельных участков по цене в одну куну (примерно 11 российских рублей). Об этом сообщает Hrvatska radiotelevizija.
Потенциальный покупатель должен быть моложе 40 лет и после сделки прожить в городе не менее 15 лет. Взамен местные власти готовы субсидировать покупку недвижимость в размере до 35 тысяч хорватских кун (381,1 тысячи рублей) и компенсировать стоимость ремонта в размере до 25 тысяч кун (272,2 тысячи рублей).
По словам мэра Леграда Ивана Саболича, в городе низкий уровень безработицы, поэтому власти приняли решение привлечь больше рабочей силы. Он отметил, что заявки на покупку поступили практически со всех регионов Хорватии, а также из Словении и Боснии и Герцеговины.

Источник: РИА Новости

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