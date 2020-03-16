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16 марта 2020 года день святых мучеников Василиски, Евтропии и Клеоники : В этот день после заката солнца нельзя одалживать соль, деньги и хлеб

16:39 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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Если 16 марта умыться до восхода Солнца водой, где лежало яйцо и серебряный предмет, будешь молодой и красивой.

16 марта 2020 года день святых мучеников Василиски, Евтропии и Клеоники : В этот день после заката солнца нельзя одалживать соль, деньги и хлеб
Согласно традициям, в этот день крестьяне выходили на огороды и поля, дабы обойти их крест-накрест

16 марта церковь отмечает день Василиска. Приметы на 16 марта говорят, что сегодня может не повезти тем, кто нарушает запреты. Они предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник. Но особый секрет для женщин сделает их жизнь лучше.

Сегодня по церковному календарю почитается святой мученик Василиск. Также отмечаются именины Евтропия и Клеоника.

Обычаи на 16 марта – день Василиска

Сегодня принято во дворе вывешивать скворечники. Это очень хорошая примета. Считается, что у того, кто так сделает, обязательно будет достаток в течение года.

Действует и особый секрет для женщин. Приметы на 16 марта говорят, что сегодня каждая женщина может стать красивой. Юные девушки могут сохранить свою свежесть, а те, кто постарше, смогут вернуть былую юность и красоту черт лица. Для этого женщине достаточно встать до рассвета, в воду опустить простое сырое куриное яйцо и крестик из серебра. Перекрестить воду и умыться ею.

А вот что категорически нельзя делать в этот праздник:

  • нельзя одалживать деньги — сам будешь в долгах как в шелках;
  • нельзя давать другим свой хлеб — бедность накличешь;
  • нельзя выносить мусор после захода солнца — с мусором и все счастье из дома вынесешь;
  • нельзя браться за острые предметы, делать операции, а также сдавать кровь из вены.

Заговоры на 16 марта – день Василиска

Заговор, чтобы защитить свой дом от всех недобрых гостей.

Просто рассыпь соль на пороге и прочитай заговор:

Солью порог посыпаю, преграду от зла выставляю. Дурной глаз дома моего не коснется, недобрый помысел вспять повернется. Коли недруг другом прикинется, зла пожелает и в дом войдет — с собой все зло заберет. Слово мое крепко, защита сильна. Аминь.

Приметы на 16 марта – день Василиска

  • Приметы на 16 марта говорят, что если сегодня воронье сидит в снегу, то жди солнечной погоды. А вот если сидит на деревьях или под крышами, то будет пасмурно и холодно.
  • Если сегодня услышишь первый гром, выйди на улицу сразу же — тогда счастье у тебя

Источник: dpchas.com.ua

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