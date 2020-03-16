Меры поддержки российской экономики из-за эпидемии коронавируса объявили в Правительстве. Главное

В их числе — антикризисный фонд на 300 млрд руб., отмена ограничений на въезд грузовиков торговых сетей в города, налоговые льготы для туристической и авиаотраслей и разрешение заказывать через интернет безрецептурные лекарства.

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В понедельник глава правительства Михаил Мишустин объявил о мерах, которые власти принимают для борьбы с последствиями распространения коронавируса.

Основные меры:

Правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд руб.

Для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов, затем эта мера может быть расширена на «другие пострадавшие отрасли и предприятия».

С 17 марта будут отменены ограничения в городах для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети.

Россия частично закроет границу с Белоруссией.

Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости.

«Зеленый коридор» на таможне для товаров первой необходимости.

В ближайшее время будет выстроена система онлайн-оповещения о ситуации с вирусом, в том числе через соцсети.

Особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине.

Будет запущена единая телефонная горячая линия.

Премьер поручил своему заместителю Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать фонд премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

Он также поручил Голиковой ускорить принятие законопроекта, разрешающего онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку.

Расширение действующих программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Премьер поручил максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий.

Мишустин назвал эти меры первоочередными шагами и обещал в ближайшее время объявить о дополнительных мерах. Ситуацию координационный совет по борьбе с коронавирусом будет обсуждать ежедневно. Первым замом Мишустина в координационном совете стал мэр Москвы Сергей Собянин, который ранее возглавил профильную группу Госсовета. Заместителями председателя совета Мишустин назначил вице-премьеров Татьяну Голикову, Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко.

Накануне источники РБК сообщили, что на одном из последних правительственных совещаний рассматривалась возможность распространения режима повышенной готовности на всю страну. Сейчас он действует в Москве и Подмосковье. В соответствии с этим режимом все прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также лица, проживающие с ними, должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Также в столице и области временно запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек.

14 марта Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом, который будет координировать меры по борьбе с распространением инфекции в России. В соответствии с распоряжением правительства эту структуру возглавил премьер.

В начале марта президент Владимир Путин говорил, что из-за коронавируса в экономике уже наблюдаются негативные последствия, а последняя неделя февраля стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года, когда начался мировой экономический кризис. Позднее он назвал распространение инфекции и нестабильность экономики из-за снижения нефтяных цен вызовом для России, но выразил уверенность, что страна «пройдет достойно» этот период.

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Финансы

В феврале правительство договорилось с Центробанком о создании механизма консультаций в режиме онлайн для поддержания макроэкономической стабильности. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал тогда, что из-за «серьезного вливания денег в экономику» и рисков разгона инфляции для поддержки макроэкономического равновесия нужна совместная работа правительства и ЦБ.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 15 марта общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России составило 63 человека. Количество зараженных в мире превысило 168,7 тыс.

Источник: РБК