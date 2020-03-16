Замом мэра по социалке с 3 марта назначена вице-мэр по экономическим вопросам Бердска Жанна Шурова. Временно

Жанна Сергеевна рассказала «Курьер. Сред. Бердск», как справляется с двойной нагрузкой. Пока неизвестно, сколько времени она будет находиться в двух должностях.

Вице-мэр по экономике Жанна Шурова



Исполняет полномочия замглавы по социальным вопросам вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова. Новые обязанности Жанна Сергеевна исполняет с 3 марта 2020 года, сразу после увольнения экс-замглавы Сергея Носова. Полномочия на нее возложил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Сегодня, 16 марта, Жанна Шурова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», как ей удается справляться с двойной нагрузкой.

— В моем кураторстве образование, культура, спорт, социальная политика и учреждения соцзащиты — опека, комиссия по делам несовершеннолетних. Это уже не первый опыт совмещения этой должности. Это происходило в 2018 и 2019 году, когда Сергей Анатольевич уходил в отпуск или на больничный. Это уже знакомо. На данный момент я вхожу в курс дела. Но каждый находится на своем месте, все мероприятия согласованы. Мне остается только руководство и контроль, — поделилась в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова.

Стоит отметить, что пока неизвестно, сколько времени Жанна Шурова будет совмещать две должности. Предполагается, что в ближайшее время администрация Бердска найдет подходящую кандидатуру на должность вице-мэра. По данным «Курьер. Среда. Бердск», Жанна Тузова, в прошлом вице-мэр города по социальной политике, а ныне директор управления образования Бердска, не рассматривается в качестве кандидата на высокопоставленную должность.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Жанна Шурова вступила в должность вице-мэра по экономическим вопросам 29 мая 2018 года. После окончания Бердского электромеханического техникума по специальности «Бухучет, аудит и контроль», в 1999 году Жанна Сергеевна поступила в Хабаровский государственный технический университет на факультет «Финансы и кредит», несколько лет работала по специальности, но после обучения в управлении внутренних дел Приморского края я поступила на службу в ГОВД на должность следователя, в обязанности которого входило расследование экономических преступлений. В 2006 году переехала в Бердск и поступила на службу в Административно-техническую инспекцию города Бердска. После рождения дочери перевелась в администрацию города Бердска главным специалистом отдела учета и отчетности.

В интервью «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова называла одной из главных задач социально-экономического развития Бердска — это его инвестиционная привлекательность.

— Именно на это будут направлены наши усилия. Конечно, будет обращено внимание на исполнение майских указов президента России, в том числе на развитие муниципально-частного партнерства, в различных сферах и отраслях нашего города. А также вхождение в федеральные и региональные программы, которые позволят решить, вопросы жизнеобеспечения. «Мерседесов» не обещаю, но буду стремиться, чтобы Бердск стал открытым к новым партнерским отношениям — как в бизнесе, так и в социальной жизни, — рассказывала Жанна Сергеевна в 2018 году.

Сергей Носов же накануне ухода с поста вице-мэра по социальным вопросам попрощался с коллегами на совещании чиновников 2 марта Сергей Носов. В своем выступлении Сергей Анатольевич растрогался до слез.

— Прежде всего, я хотел вас всех поблагодарить за совместную работу. Мне ни разу не пришлось усомниться в вашем профессионализме, в том, как выполняете свою работу, как вы реализуете программу и дела на территории Новосибирской области. Особые слова благодарности я хотел сказать и образованию, и здравоохранению, — на этом месте Носов остановился, сдерживая слезы. Бывает, со всеми бывает, -дрожащим от волнения голосом произнес вице-мэр 2 марта.

С 3 марта он трудится в администрации Новосибирского района. Сергея Анатольевича не смущает то, что ему придется ездить каждый день в Новосибирск, так как администрация Новосибирского района находится в центре столицы Сибири.

— Сколько бердчан ездят? В чем проблема? На электричке 35 минут и 7 минут пешком до работы. Бывает, по Бердску дольше едешь, — оценил Носов.