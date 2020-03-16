Мир с ума сошел от коронавируса: резко отреагировал на закрытие границы Россией Лукашенко

Лукашенко отреагировал резко, но продуктивно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией и заявил, что обстановка по коронавирусу в стране спокойная.

О таком решении ранее в понедельник заявил российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, Москва закрывает границу с Белоруссией в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.



По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а Россия якобы «вся полыхает от коронавируса».«Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — добавил белорусский президент.По его словам, «мир с ума сошел от коронавируса».«Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало», — отметил Лукашенко.По мнению президента, в Белоруссии адекватно реагируют на угрозы, а медики давно принимают точечные меры. Лукашенко добавил, что кроме Минска и крупных городов, ситуация с коронавирусом не такая проблемная для районов и районных центров.

По последним данным Минздрава Белоруссии, новый коронавирус выявили у 27 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку заболевания пандемией. По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены более 60 человек.

Москва также ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией, Китаем, Ираном, Южной Кореей.

Источник: РИА Новости