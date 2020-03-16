75 дней до Победы: чувствую ничего, приходится пока хромать

Георгий Потапов пишет с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1943/15 марта

Здравствуйте, дорогие!



Мои милая жена Шура и милые детки Боря, Миша, Галя. Пишу я вам второе письмо и сообщаю про свою жизнь. Нахожусь я в городе Омске второй месяц, в одной части. В первой обучали и обмундировали, дали все новое. С месяц пробыли здесь, сейчас отправили в другую часть, раздели, дали все худое, старое. Полмесяца было плохо, холодно. Сейчас опять одели и обучаемся. Когда будут отправлять — неизвестно, да кое-что приходится переживать. Трудновато, но ничего не сделаешь. Пока сам себя чувствую ничего, приходится пока хромать, но не отставать так что признан для строевой службы годен, но пока ничего. Ходить много не ходим, вот когда будет потеплее — будут гонять побольше, но пока до свидания. Пишите как живете, да когда сейчас увидится придется не знаю. Стоим не в самом городе а километров 8 от города.

Адрес

Полевая почтовая стан 41532 Ж

Так пишется адрес, Шура. Письма не писал, потому что нет определенного места. Сейчас, может, буду в одной части, то буду писать. Пока до свидания

Целую вас всех крепко много раз!

Н.С.О.

Город Новосибирск.

Поселок Бердск

Обская улица дом 20

Получат Александре Алексеевне



Фронтовик пишет родным, что жив,здоров

Потаповой___________________________________П.П.С. 41 532 Ж Потапов