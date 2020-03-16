16.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

75 дней до Победы: чувствую ничего, приходится пока хромать

17:48 16.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
0

Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: чувствую ничего, приходится пока хромать
Георгий Потапов пишет с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: чувствую ничего, приходится пока хромать

75 дней до Победы: чувствую ничего, приходится пока хромать75 дней до Победы: остаться бы живому и вернуться бы к вамЕщё 18 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1943/15 марта
Здравствуйте, дорогие!

Мои милая жена Шура и милые детки Боря, Миша, Галя. Пишу я вам второе письмо и сообщаю про свою жизнь. Нахожусь я в городе Омске второй месяц, в одной части. В первой обучали и обмундировали, дали все новое. С месяц пробыли здесь, сейчас отправили в другую часть, раздели, дали все худое, старое. Полмесяца было плохо, холодно. Сейчас опять одели и обучаемся. Когда будут отправлять — неизвестно, да кое-что приходится переживать. Трудновато, но ничего не сделаешь. Пока сам себя чувствую ничего, приходится пока хромать, но не отставать так что признан для строевой службы годен, но пока ничего. Ходить много не ходим, вот когда будет потеплее — будут гонять побольше, но пока до свидания. Пишите как живете, да когда сейчас увидится придется не знаю. Стоим не в самом городе а километров 8 от города.

Адрес
Полевая почтовая стан 41532 Ж
Так пишется адрес, Шура. Письма не писал, потому что нет определенного места. Сейчас, может, буду в одной части, то буду писать. Пока до свидания
Целую вас всех крепко много раз!

Н.С.О.
Город Новосибирск.
Поселок Бердск
Обская улица дом 20
Получат Александре Алексеевне

Потаповой
___________________________________
П.П.С. 41 532 Ж Потапов

75 дней до Победы: чувствую ничего, приходится пока хромать

Фронтовик пишет родным, что жив,здоров

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Храните письма?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: Грязь и химию вместе со снегом свалила на детскую площадку УК "Уют"
20:48 16-03-2020
Фото: Грязь и химию вместе со снегом свалила на детскую площадку УК
Угроза конституционного кризиса: Против поправок в Конституцию выступили ученые и деятели культуры
20:45 16-03-2020
Угроза конституционного кризиса: Против поправок в Конституцию выступили ученые и деятели культуры
Изверги-опекуны пытали 4 малышей: обливали кипятком и до смерти забили ногами девочку в Татрастане
20:30 16-03-2020
Изверги-опекуны пытали 4 малышей: обливали кипятком и до смерти забили ногами девочку в Татрастане
Возмутился закрытием России от Белоруссии Лукашенко
20:15 16-03-2020
Возмутился закрытием России от Белоруссии Лукашенко
Бердск«Поторговал водичкой»: пожаловался на вымогательство 5000 рублей полицейскими торговец омывайкой из Бердска
20:00 16-03-2020
«Поторговал водичкой»: пожаловался на вымогательство 5000 рублей полицейскими торговец омывайкой из Бердска
Скончалась после падения на скользкой дороге женщина в Омске
19:45 16-03-2020
Скончалась после падения на скользкой дороге женщина в Омске
Коронаврирус: Ломанулись за крупой и консервами россияне 3
19:30 16-03-2020
Коронаврирус: Ломанулись за крупой и консервами россияне
БердскНа митинге против исправцентра ФСИН: В свалку и туберкулезный госпиталь превратится Бердск после открытия "тюрьмы"
19:15 16-03-2020
На митинге против исправцентра ФСИН: В свалку и туберкулезный госпиталь превратится Бердск после открытия
Путин: плевать на санкции. Компенсировала потерли от санкции Европы Россия 1
19:00 16-03-2020
Путин: плевать на санкции. Компенсировала потерли от санкции Европы Россия
Валютная сводка от 16.03.20: Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля
18:45 16-03-2020
Валютная сводка от 16.03.20: Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля