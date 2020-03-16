Яхты, бриллианты и платиновые часы, что еще Гитлер дарил тайной возлюбленной Еве Браун?

Фюрер продолжал тщательно скрывать отношения с Евой. Единственным документом, в котором встречается ее имя, стало написанное Гитлером завещание от 2 мая 1938 года.

Самым дорогим сердцу Евы стал комплект из розовых турмалинов Элегантные платиновые часы, корпус которых полностью украшен бриллиантами, — в них Ева Браун часто появлялась на публике последние пять лет своей жизни. Это был подарок Гитлера на 27-й день ее рождения. На обратной стороне — гравировка, которую заказал фюрер для возлюбленной: «Всего вам самого доброго, 6 февраля 1939 года».

Как впоследствии писал по этому поводу журнал Der Spiegel, столь холодная надпись, которую обычно заказывают подруге, а не любимой женщине, впоследствии породит много слухов и кривотолков об истинных отношениях между фюрером и Евой. Издание отмечает, что за пределами близкого круга Гитлера мало кто знал о существовании Евы Браун.

Первой леди Германии считалась супруга министра пропаганды — Магда Геббельс, а о себе фюрер не раз говорил, что женат на Германии, не верит в браки и не собирается усложнять себе жизнь.

В качестве еще одного доказательства нетипичных для любовников отношений приводится тот факт, что у Адольфа и Евы были разные спальни, даже в бункере. Однако потом автор публикации отмечает, что «это еще ничего не значит». Как бы то ни было, фюрер впоследствии женился на Еве Браун и делал ей роскошные подарки. Самым дорогим сердцу Евы стал комплект из розовых турмалинов.

Турмалиновая любовь

Они познакомились в 1929 году в фотоателье, где работала Ева. Между Гитлером и 17-летней ассистенткой фотографа сразу возникла симпатия. 40-летний Адольф предлагал подвезти ее домой на своем мерседесе, но она отказывалась, опасаясь рассердить отца.

Гитлер принялся ухаживать за Евой: осыпал комплиментами, дарил цветы, шоколадные конфеты и безделушки. На первое свидание он пригласил ее в оперу, а через несколько недель после знакомства они отправились в его уединенный особняк. Семья девушки была против этих отношений, но она не слушала их, потому что была по уши влюблена. Она села на диету, стала активно заниматься спортом, одевалась по последнему слову моды, пользовалась дорогой косметикой.

Вскоре Ева узнала, что, встречаясь с ней, Гитлер продолжает оказывать знаки внимания и другим женщинам. Расстроенная Ева решила свести счеты с жизнью. Попытка оказалась неудачной, пуля прошла мимо сердца.

Когда Гитлер узнал, что из-за него девушка была готова попрощаться с жизнью, его чувства к ней переменились. Он проникся к ней настолько, что сделал тот самый подарок — комплект из розового турмалина, символа нежной привязанности.

Как пишут биографы, Браун очень трепетно относилась к этим украшениям и всегда носила их с собой в сумочке. Впоследствии фюрер делал ей и более роскошные и серьезные подарки, однако этот комплект оставался самым любимым. Именно его она надела перед тем, как отправиться в последний путь.

Секретные отношения

Большинство немцев не знали о существовании Евы — Гитлер строго следил за тем, чтобы их совместные фото не попали в газеты. Когда Адольф пришел к власти, он запретил Еве проявлять к нему чувства на публике. Он отчаянно пытался сохранить образ человека, «женатого на своей стране». Помимо этого, фюрер стремился быть привлекательным для женской части населения.

Вначале они виделись, только когда Гитлер приезжал в Мюнхен. Обычно он приглашал ее к себе за город: присылал черный мерседес, в котором для конспирации сидели две его секретарши. После этого машина ехала в Оберзальцберг отдельно от основной автоколонны Гитлера.

В 1935 году Гитлер подарил Еве трехкомнатную квартиру. Также через своих помощников он присылал возлюбленной конверты с деньгами, чтобы она ни в чем себе не отказывала. В этом же году Браун впервые посетила ежегодный съезд НСДАП в Нюрнберге. Она оказалась на трибуне для почетных гостей, рядом с женами видных партийных деятелей.

Министерские супруги сразу невзлюбили Браун. «Она была одета довольно скромно, но в дорогих мехах», — сплетничали они потом.

Через год Ева с младшей сестрой Гретль и служанкой переехали в отдельный дом с садом в элитном квартале, застроенном дорогими виллами. Этот особняк Браун обставила с большим вкусом. В столовой была мебель из экзотических пород дерева, комнаты украшали художественные произведения. Здесь были и полотна кисти самого Гитлера, и его портреты, а также подарок Муссолини — картина, которую написал ученик Тициана.

Браун особенно гордилась итальянским гобеленом и самаркандским ковром. На вилле также был один из первых телевизоров. Кроме того, Гитлер приказал, чтобы во время строительства особняка его оборудовали бомбоубежищем с мощной бронированной дверью, вентилятором и насосом для нагнетания воздуха. Ева была довольна особняком, несмотря на постоянное отсутствие супруга. Она устраивала там вечеринки и принимала гостей, а вскоре фюрер подарил возлюбленной двух скотчтерьеров.

В 1939 году Ева вновь переехала — на этот раз в квартиру в рейхсканцелярии. Ее спальня с гигантским камином и портретом Бисмарка раньше принадлежала Гинденбургу. Покои Браун примыкали к библиотеке Гитлера. Ей разрешалось входить к нацистскому лидеру только через заднюю дверь, чтобы ее никто не видел.

Фюрер продолжал тщательно скрывать отношения с Евой. Единственным документом, в котором встречается ее имя, стало написанное Гитлером завещание от 2 мая 1938 года.

Перед государственным визитом в Италию фюрер опасался покушения, поэтому решил позаботиться о ближайших родственниках и подчиненных на случай своей смерти. Первой в этом списке была Ева Браун, которой в случае своей смерти он назначал пожизненное пособие из фондов НСДАП в тысячу марок в месяц.

Единственным местом, где Гитлер и Браун жили в непринужденной и почти семейной атмосфере, не скрывая своих отношений, стал Бергхоф. В этой хорошо охраняемой и отгороженной от посторонних глаз резиденции фюрер и его спутница наслаждались уютом. Очевидцы рассказывали, что ради Гитлера Ева меняла наряды по шесть-семь раз за день. Обычно предпочитала изысканные вещи темных цветов. Обувь заказывала во Флоренции, губы красила красной французской помадой.

В Бергхофе Браун проводила время, занимаясь фотографией и киносъемками. Ее бывший начальник впоследствии выкупал у Евы фотоснимки из частной жизни фюрера за большие деньги. Постепенно она стала писать для Гитлера отзывы на фильмы и спектакли. Специально для нее организовали в особняке просмотры фильмов, в том числе американских, которые были запрещены в Германии по идеологическим причинам.

Яхта для подруги фюрера

Гитлер продолжал делать Еве дорогие подарки. В 1939 году он презентовал ей маленькую яхту Eos. Всего фюреру Третьего рейха принадлежало 21 судно. Эта яхта для Браун, обшитая красным деревом, была относительно небольшой. Ее украшали нацистские символы. Как рассказывали очевидцы, подарок фашистского лидера особой красотой не отличался, однако прекрасно подходил для романтических путешествий по Рейну.

«У яхты был характер. Она была послушна, управляема, но до определенного момента. Она сразу меняла курс, когда хотелось, чтобы она выполнила какую-то определенную команду. Судно было надежно, но часто останавливалось как по волшебству. В нем было что-то, что делало его похожим на хозяйку», — описывал яхту один из ее последующих владельцев.

К слову, когда принадлежавшие Гитлеру яхты доставили в Москву в 1946 году, на них обнаружили военную форму, дорогие чайные сервизы, серебряные изделия и презервативы.

Ева вся в черном

Домработница нацистского лидера впоследствии рассказывала, что Браун всегда хотела стать супругой Гитлера, однако он раз за разом отказывал ей в этом, хотя был сильно к ней привязан. Авторы книги «Приспешники Гитлера» рассказывают, что Адольф при любой возможности писал письма Еве и звонил ей, даже если был в отъезде всего день.

В личном дневнике Браун ситуация выглядела иначе. Ева жаловалась, что у возлюбленного совсем нет времени на нее. При этом он жестко ее контролировал. Еве запрещалось находиться в компании других мужчин, танцевать и курить.

«Он любил меня только тогда, когда ему это было удобно», «За три месяца ни одного ласкового слова», — жаловалась Ева Браун в личном дневнике.

Письма, которые фюрер писал Еве, не сохранились. Гитлер, стремясь уничтожить следы своей частной жизни, приказал сжечь свою личную переписку. Браун, наоборот, хотела сохранить в истории свои отношения и жизнь рядом с фюрером.