Zara может закрыть магазины в России из-за короновируса

Крупные ритейлеры разослали торгцентрам обращения с просьбой разделить с ними негативные последствия пандемии коронавируса. Такие сообщения управляющие компании получили от УК АО «Зара СНГ» — «дочки» Inditex (развивает бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&bear и другие).

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В России fashion-ритейлеры стали первыми жертвами коронавируса среди розничных компаний. Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость торгцентров. Этой ситуацией воспользовались крупные продавцы одежды и аксессуаров, включая Zara, Bershka, Reserved, чтобы потребовать у владельцев торгцентров скидок по аренде. Сети не исключают даже временного закрытия магазинов.

Крупные ритейлеры разослали торгцентрам обращения с просьбой разделить с ними негативные последствия пандемии коронавируса. Такие сообщения управляющие компании получили от УК АО «Зара СНГ» — «дочки» Inditex (развивает бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&bear и другие) и ООО «Ре Трэйдинг» — «дочки» LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay). Их копии есть у “Ъ”. Источник “Ъ” на рынке недвижимости добавил, что аналогичные сообщения своим арендодателям направили парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош». Получить комментарии этих компаний в воскресенье не удалось.

LPP в своем обращении указывает, что обратиться с просьбой о снижении арендных платежей компания может после анализа продаж за февраль и март. В письме отмечается, что группа приостановила заключение новых договоров, перенесла завершение инвестиционных планов и прекратила набор персонала. В «Зара СНГ» не исключили временное закрытие магазинов, обратившись к арендодателям с просьбой не взимать за это время арендную плату. Также компания рассчитывает на временное изменение условий договоров аренды, называя пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством.

Само по себе признание вируса обстоятельством непреодолимой силы освобождает должника от ответственности за возможные просрочки и нарушения, только если он докажет, что нарушения вызваны именно этим обстоятельством, отмечает адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова.

Руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева добавляет, что положения о форс-мажоре могут быть применимы только в случае законодательного решения о временном закрытии торгцентров. По ее словам, в действующих договорах аренды предусматриваются определенные сроки вынужденного закрытия (60–90 дней), после которого договор может быть расторгнут арендатором.

Госпожа Чиркаева указывает, что письма имеют предупредительный характер и не предполагают незамедлительных действий. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов объясняет, что их разослали крупные ритейлеры, у которых есть возможность диктовать свои условия арендодателям.

Управляющий партнер RedStone Индира Шафикова называет текущее падение посещаемости торгцентров катастрофическим. Собеседник “Ъ” на девелоперском рынке добавляет, что с серьезным спадом столкнутся торгцентры, ориентированные на траффик бизнес-центров, так как многие компании уже рекомендовали своим сотрудникам работать из дома. Госпожа Шафикова прогнозирует, что большинство арендаторов добьется скидок в 10–15% на краткосрочный период.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров предполагает, что офлайн-сегмент fashion-ритейла к концу июня этого года зафиксирует рекордное падение продаж. Помимо снижения трафика из-за влияния коронавируса сетям не удалось распродать зимнюю коллекцию из-за аномально теплой погоды, они столкнулись со сложностями при производстве и доставке весенне-летней коллекции, так как фабрики в Китае закрыты, добавляет он. Крупные сети до сих пор не могут доставить летние коллекции из Китая, подтверждает один из байеров, работающих с крупной одежной сетью.

Впрочем, господин Бурмистров уверен, что в настоящий момент риска закрытия магазинов нет. «О закрытии магазинов пока не может быть и речи»,— заявили “Ъ” в «Спортмастере». В «Обуви России» предполагают, что карантин коснется больших торгцентров: основная часть магазинов сети находится в помещениях стрит-ритейла. В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что компания готова работать в условиях временной приостановки деятельности торгцентров.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков, Халиль Аминов