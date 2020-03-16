Астрологический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 16 — 22 марта: Неделя обещает быть насыщенной и благоприятной для новых начинаний

Астрологи говорят, что нужно позаботиться о собственном здоровье, дабы избежать инфекционных заболеваний, так же неделя с 16 по 22 марта будет весьма благоприятной для новых начинаний и развлечений.

Общий гороскоп на неделю с 16-22 марта 2020 года Овен

Вы будете демонстрировать просто чудеса организованности, дисциплины и продуктивности! Как орешки станете щелкать задачки, которые другим оказались не по зубам. Достигнете всех поставленных целей, и даже больше. Установите личные рекорды, завоевав уважение и расположение коллег и руководства.

Телец

Сделайте для себя то, о чем давно мечтали! Нет ничего плохого в том, чтобы хоть иногда быть эгоистом и жить в свое удовольствие. А на этой неделе звезды на этом прямо-таки настаивают! Слушайте свои желания и постарайтесь их исполнить.

Близнецы

Черпайте силы в общении с родными людьми! Девиз недели звучит так: «Мой дом — моя крепость». Нигде вы не будете чувствовать себя так хорошо и уверенно, как в родных стенах, в окружении близких людей. Займитесь облагораживаем жилища, освежите интерьер, сделайте перестановку.

Рак

Претворяйте идеи в реальность! Под влиянием планет, на этой неделе вы превратитесь из мыслителя в человека действия. Удивите окружающих и себя обычно не свойственными вам решительностью, настойчивостью и уверенностью в своих силах. Это неделя крупных побед и достижений.

Лев

Расходуйте деньги с умом! Звезды дадут вам многое. Но главное — возможность улучшить свое материальное положение. Если вы приложите усилия, деньги станут приходить очень быстро и в том количестве, которое вам необходимо. Есть одно но: уходить они будут с той же скоростью.

Дева

Вы довольно быстро опустошите свой кошелек, если решите отправиться по магазинам одежды и обуви, о чем предупреждают звёзды. Причем вы будете настолько сильно подвержены чужому влиянию, что приобретете вещи, которые вам совершенно не к лицу.

Весы

Наслаждайтесь временем наедине с собой! Выходам в свет и шумным посиделкам с друзьями вы предпочтете спокойное времяпрепровождение в компании самого главного человека в жизни — самого себя. Погрузитесь в мысли, фантазии, читайте литературу по саморазвитию — и найдете ответы на мучающие вопросы.

Скорпион

Берите от жизни все, что она вам дает! Если вы хотите заявить о себе во всеуслышание, сейчас самое время. Можете вынести на общественное обсуждение важные вопросы, касающиеся многих людей. Есть реальный шанс изменить их жизни к лучшему.

Стрелец

Приготовьтесь к взлету! Чтобы выполнить «программу максимум», необходимо сбросить лишний груз. Почистите пространство вокруг себя — избавьтесь от ненужных вещей в квартире, на рабочем месте, удалите неиспользуемые папки в компьютере.

Козерог

Расширяйте круг общения! В вашем окружении появятся люди необычных взглядов на мир, носители оригинальных идей. Не упустите уникальный шанс пообщаться с ними! А если удастся подружиться, считайте, что нашли ценнейший клад: из дружбы вы вынесете массу полезного.

Водолей

Доверяйте своей интуиции на 100%! Благодаря удачному расположению звезд вы станете видеть людей насквозь. Достаточно обменяться с ними парой слов, чтобы понять, что на самом деле стоит за их просьбами, советами или предложениями. Вы будете правильно выбирать союзников — найдете людей, которые не только могут, но и хотят вам помочь в решении любых задач.

Рыбы

Воспринимайте каждого человека в своей жизни, как учителя! Для роста и внутренних трансформаций необходима энергия. Планеты будут подталкивать к переменам, причем значительным, как внешним, так и внутренним. Будьте уверены: вы встали на путь процветания!

Источник: Znaj.ua