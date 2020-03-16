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Для борьбы с коронавирусом создают оперативный штаб в мэрии Бердска

18:30 16.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава поручил организацию штаба своему заместителю по соц политике и экономике Жанне Шуровой. Одновременно мэр запретил массовые мероприятия и разрешил школьникам свободное посещение уроков.

Для борьбы с коронавирусом создают оперативный штаб в мэрии Бердска
Власть Бердска предвидит угрозу распространения коронавируса

Сегодня, 16 марта, в Бердске началась работа по созданию оперативного штаба в связи с распространением коронавируса. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова, глава города ей поручил организацию нового органа.

— Глава возложил на меня полномочия по созданию штаба. В Новосибирске штаб создан. Его возглавляет Нелюбов (вице-губернатор). Распоряжение 16 марта подписал губернатор о мерах профилактики. Оно охватывает образование, предпринимателей, работодателей, учреждения культуры. Аналогичный штаб будет организован и в Бердске, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

Напомним, что в понедельник мэр Бердска Евгений Шестернин подготовил постановление о мерах, предпринимаемых в городе, против распространения коронавируса. В частности, глава города запретил массовые мероприятия и объявил о свободном посещении школьниками занятий.

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От редакции

В Бердске будет эпидемия коронаируса?

Аноним, 16 марта 2020 19:06
и че от этого штаба результат то какой будет. Забегу вперёд никакого. В Бердске всем детям зимой ставили при пневмонии диагноз орв. Лечат от орв лечат. Не проходит. Потом ренген делают с горем пополам на убогом ренгенапарате наследия ссср и начинают лечить от пневмонии. В чем подвох? А подвох в том что диагноз то уже поставлен орв. И по статистике будет орв. А то что потом пневмонию выявили так это уже несчитово. Статистика рулит. Как и этот псевдоштаб. Для статистики и отчетности.

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