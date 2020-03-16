На митинге против исправцентра ФСИН: В свалку и туберкулезный госпиталь превратится Бердск после открытия «тюрьмы»

Выступающие на массовой акции протеста предсказывали засилие криминала и блатной романтики. Бердчане заявили, что не хотят оставаться на обочине жизни. И выступали за производство квадрокоптеров, вместо исправительного центра. Власть заверила, что ИЦ в городе не будет.

Организаторы митинга Наталья Слесарева и Светлана Рябоконь не верят власти

За 15 минут до митинга против открытия в Бердске исправительного центра ФСИН на специально подготовленной для акции протеста площадке на центральной аллее парка Победы в субботу собралось человек 50. Пришедшие высказывались: никому ничего не надо, бердчане инертные и равнодушны к судьбе родного города.

— У нас курортная зона, столько оздоровительных лагерей, санаториев. Куда нам лепить «зону»? — высказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Исакова. — Мы в свое время жили в Ангарске, где муж военнослужащий служил в конвое. Там зона находилась черт знает где, за чертой города…

Впрочем, к назначенному времени собралось несколько сот бердчан. Напомним, что бердская власть согласовала митинг на 14 марта с 15.00 до 17.00 с числом участников до 200 человек. По официальной оценки полиции, которая следила за порядком на массовой акции, собиралось до 400 человек. Происшествий на разрешенном митинге не зарегистрировано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».



— Я 15 лет на поле боя и ни разу не нарушала закон, — прокомментировала организатор протестной акции Наталья Слесарева, которая подписала предупреждение об ответственности за нарушение закона «о митингах».

Трусы сбежали с поля боя…

Около 400 человек собрались на мтинг против ИЦ

Несмотря на то, что накануне массовой акции глава Бердска Евгений Шестернин официально ответил руководителю главка ФСИН по Новосибирской области Андрею Папето, что муниципалитет не располагает свободными землями и зданиями под ИЦ, митинг решили не отменять. Слесарева полагает, что изъявить желание «пристроить» осужденных к принудительном работам могут бердские предприниматели. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крупный бизнесмен Виктор Голубев готов за 8 месяцев построить исправительный центр.

— Поэтому мы не верим и не будем отступать. Мэр у нас работает до ноября, а потом меняется. Сейчас этот пообещал. А что будет делать новый, мы не знаем. Он может переиначить по-своему. Может, как ему скажут, так и сделает. Я решительная, за ними правда. Поэтому я буду бороться до конца, — высказалась Слесарева, отметив, что ни Голубев, ни Шестернин, ни спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин на митинг не пришли, хотя получили официальное приглашение. «Трусы сбежали с поля боя!», «Хоть одна молодец в Бердске нашлась», — раздались голоса в толпе одновременно с аплодисментами.

Пока ораторы готовились к выступлениям, выстроилась очередь к столу, где бердчане ставили подписи под петицией против размещения в городе исправительного центра. В итоге, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» организаторы акции, расписались более 200 человек. Кроме того, активисты собирали подписи ранее. И в общей сложности так выразили свое протест несколько тысяч человек. Петицию, по словам Натальи Слесаревой, направят главе города, губернатору Новосибирской области Травникову, руководителю ФСИН и президенту РФ Путину.

Интеллигенция против ИЦ

Автор видео Анастасия Солодкова



Подпись под петицией поставила и Ирина Исакова, представившаяся музыкальным руководителем, «вшивой интеллигенцией Бердска». Она аргументировала:



— Мы только вылезли из нищеты, нужды. И нам сейчас пригонят урок! Сделают какое-то зэковское поселение. Туберкулеза и СПИДа нам в городе не надо! У нас компактный городок — за полчаса можно объехать вдоль и поперек. Какая здесь зона? В Бердске столько спецназовцев погибло. Вот, например, улица Лелюха. Матери его будет приятно смотреть на какое-то зэковское поселение? Наркоманы, притоны (появятся). Мы будем сидеть в городской больнице, а рядом туберкулезник и харкать кровью. Кто его проверял? А мы будем подвергать себя и детей такому. Мы что заслужили этого — быть на обочине жизни. Я этого не хочу! И буду до последнего бастовать. Я против исправительного центра!

Бердчане не верят

В Бердск на митинг приехали и жители Новосибирска, солидарные с бердчанами

Александр, служивший в бердской бригаде спецназа и воевавший в Чечне, солидарен с Ириной, поскольку вырос в поселке, где находилось 11 спецкамендатур для «недосидевших».

— Они строили у нас ГЭС, алюминиевый завод. И я знаю, что это такое. Режим содержания у них полусвободный, вечером они выходят за забор на волю и — понеслось! У нас город был как будто захвачен криминалом. Хоть у них и не тяжкие статьи, нам от этого было не легче. Это и пьянство, и болезни, и хулиганство, и много всего, — поделился опытом Александр.

Он тоже не верит, что последнее слово остается за мэром, который не нашел места под ИЦ на муниципальной земле:

— Но в городе есть федеральные и региональные земли. Мэр сказал — сделал. Вопросов нет. А на аэродроме, например, можно построить что угодно. И мэр ничего против не скажет. Но он честно выполнит свои обещания перед горожанами. У нас же принцип разделения властей. Допустим на муниципальной земле ничего не будет. Но у нас есть объекты и участки Министерства обороны, где можно построить все, что угодно. Если бы генерал Папето однозначно заявил, что ФСИН отказалась от идеи размещения в Бердске исправительного учреждения, тогда можно поверить. Если есть указ президента содействовать созданию исправительных центров, пусть генерал открывает его в своем родном городе. Чем так Бердск аппетитен?

Александр и его единомышленники полагают, что в Новосибирской области полно отдаленных мест, где вполне можно разместить ИЦ и где будут рады дополнительной рабочей силе.

Ярко и доходчиво выступил бывший начальник бердского гарнизона Михаил Шустов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», полковник заявил, что преступники не могут находится на территории прославленной бригады спецназа ГРУ, где стоит памятник погибшим в Чечне десантникам. Кроме того, бывший комбриг, «изучив тему», выяснил, что государство перекладывает обязанности по содержанию части заключенных на плечи бизнеса. И даже если муниципальная власть откажет в размещении исправительного центра, открыть его смогут предприниматели. Шустов зачитал приказ о правилах создания ИЦ по договору с бизнесменами, из которых понятно, что местные власти никто спрашивать не будет.

В Бердск придет криминал и блатная романтика

Новосибирский журналист Николай Сальников специально приехал на митинг в Бердск, чтобы выразить солидарность с протестующими против исправительного центра бердчанами. Он назвал еще одну серьезную, на его взгляд, проблему, «которую почему-то пока никто не озвучивает».

— Многие слышали, что сейчас идет нашествие так называемого движения АУЕ из Забайкальского края, иркутской области. Это блатная романтика среди молодежи, отбирание денег у одноклассников, сборы на общак и подачки в тюрьму. Это самые страшные последствия для будущего населения Бердска, которые непременно будут реализовываться, если здесь появится не тюрьма, а ИЦ. Разница не велика. Люди работают, свободно перемещаются. И нести эту блатную чушь в молодежные умы не составит никакого труда. И это будет самым позорным отпечатком для будущего бердских ребятишек, — озвучил Сальников.

Кроме того, журналист предложил призвать к ответу Героя России Александра Карелина, который, по оценке Сальникова, «20 лет сидит бездельником в Госдуме»:

— Настоящий дармоед! Ничего не делает, ни с чем не ассоциируется. Во время пенсионной реформы назвал всех иждивенцами. А сам ты не иждивенец? 400 тыс. зарплата. За 20 лет ни одного понятного решения для Новосибирска. Может он здесь проявит… Хватит уже насиловать психику бердчан. Кем ты себя возомнил — ночным губернатором, что ли? Сказал народ — не надо, детям нашим не надо, значит, не надо. Поэтому я предлагаю вам давить на Карелина: пускай едет и разбирается. Хоть что-то полезное сделает для этого города. Собирайтесь в группы в соцсетях, делитесь мнениями, записываете видео, общайтесь. Пришло время называть всех своими именами.

Квадрокоптеры или туберкулез?

Автор видео Анастасия Солодкова



Следом взяла слово Лариса Емельянова, бывший санитарный врач, курировавшая по долгу службы всю промышленность Бердска. Она считает, что город должен развивать промышленность. Есть интересные для Бердска предложения. Но они могут остаться только планами, если в городе откроют исправцентр.

— Нам надо развивать экономику для наших детей. Чкаловский завод хочет разместить на территории нашего города производство квадрокоптеров. На нашем аэродроме. Для наших детей, наши профессиональные училища. Вот что нам надо, а не туберкулез. В России эпидемия туберкулеза. Это будет свалка, кошмар. Это будет сплошной госпиталь, если у нас будет тюрьма. Исправительные центры следует размещать ближе к сельским районам. Пусть они там работают на свежем воздухе, — высказалась Лариса Васильевна.

Власть: места под ИЦ в Бердске нет

После выступления вице-мэр Владимир Захаров ответил на вопросы бердчан

Из представителей власти на митинге был только вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он озвучил как официальную позицию администрации, так и свою личную относительно ИЦ. И пообещал после выступления ответить на вопросы горожан.

— Вопрос захода исправительного центра на базу бригады спецназа не стоял в принципе во ФСИНе. Администрация Бердска сработала четко и профессионально, подключив вышестоящие структуры из области. Заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов, который служил в бердской бригаде и будучи майором брал Грозный, четко сказал: этот вопрос закрыт однозначно. Исправительного центра на базе бригады спецназа, на этом святом месте не будет! На месте вертолетного полка центра не будет! На землях Минобороны центра не будет! — заявил Захаров.

Но тут из толпы послышались крики: а вообще в городе есть место для ИЦ. И предложили открыть центр на Рублевке. «Мы против!», скандировали люди. Вице-мэр объяснил, что ФСИН обращается ко всем российским губернаторам и мэрам с просьбой изыскать возможность для размещения исправительных центров. Каждое муниципальное образование обязано рассмотреть этот вопрос.

— Если теща в семье ставит вопрос, зять обязан ее рассмотреть. Так и у власти Бердска есть обязанность. Мы рассмотрели. Дали задание отделу имущества посмотреть, есть ли у нас территории, здания и сооружения, которые мы могли бы предоставить (под ИЦ)… Я вам заявляю от имени главы города Бердска. Мы ответили Папете: для решения этого вопроса возможности нет по двум причинам. У нас нет ни зданий, ни сооружений, ни земли, ни энергетики. И второе: у нашего города есть определенный бренд. Наш город экономически развитый и он — курортная зона. Поэтому наличие этого центра нецелесообразно. Такое письмо подписано главой и отправлено товарищу Папето. Ответственно заявляю, что администрация Бердска, как зять теще, проработал вопрос и дал ответ: возможности для размещения в городе исправительного центра отсутствуют.

Захаров подчеркнул, что мэр Бердска поставил перед вице-губернатором Сергеем

Нелюбовым вопрос об использовании зданий бывшей бригады спецназа ГРУ (тир, столовая, другие объекты) для центра подготовки «Юнармии». По словам замглавы, в Бердске лучшие в области юнармейцы, из которые составляют «коробку» на параде Победы 9 мая.

— Это идеологическая составляющая. Нужно вложить в умы девочек и мальчиков, что такое Россия. Нам надо готовить настоящих мужиков для службы в армии, чтобы они были физически развиты. И в этом заключается идея движения «Юнармии». Дорогие бердчане, земляки, я понимаю вас. Но поймите разницу между вами и администрацией. Мы должны на все предложения отработать конструктивно. Мы искренне благодарны вам за ваше мнение. Но хочу вас попросить, чтобы ваше искреннее мнение не легло бы на пользу людям, которые занимаются совсем другим делом. Нам не нужен индивидуальный самопиар, — рассказал Владимир Захаров, предложив поднять руки тем, кто согласен в тем, что в Бердске нет ни социальных, ни административных ресурсов для размещения ИЦ.

Поднялся лес рук. Но вопрос Слесаревой, кого имел в виду оратор, говоря о самопиаре, Захаров оставил без ответа. А чиновника тут же окружили люди и засыпали вопросами на ту же тему — исправительного центра.

Активисты: Успокаиваться рано

Автор видео Анастасия Солодкова



Однако организаторы протестной акции заявили, что успокаиваться рано, поскольку «на бумаге вопрос не решен». По их мнению, нужно добиваться передачи бердского аэродрома и военного гарнизона городу «в интересах страны, для производства малых авиационных конструкций, под летно-исследовательскую базу, института авиации подготовки летно-технического персонала для регионального центра «Юнармии». Организаторы митинга, по их словам, глубоко изучили тему. Например, они нашли распоряжение правительства РФ от 3 декабря 2016 года, которое вносит изменение в перечень аэродромов совместного базирования. Из документа следует что бердский экспериментальный аэродром Министерство обороны передало федеральному НИИ авиации им. Чаплыгина и новосибирскому авиационному клубу ДОСААФ. Рабочая группа сделала несколько запросов, в том числе министру обороны Сергею Шойгу, премьеру Михаилу Мишустину, президенту России Владимиру Путину.

— Митинг — это не конец нашим протестам. Наша рабочая группа продолжает работать. Мы делаем запросы не только на местный уровень, который по сути не решает проблемы. Мы продолжим демонстрировать свою позицию, выражать мнение горожан, которые не хотят жить по соседству с ИЦ, в разных формах. Будем держать руку на пульсе, — рассказала одна из организаторов общественного движения против исправительного центра Светлана Рябоконь.