Валютная сводка от 16.03.20: Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля

Факторами, влияющими на национальную и мировую экономики, остается пандемия коронавируса, от которой погибли уже свыше 6,5 тысячи человек более чем в 140 странах, и снижение мировых цен на нефть до минимума.

Евро снова подскочил в цене относительно рубля

Курс доллара к рублю, установленный на 17 марта, вырос до 74,9 рубля, евро поднялся до 84,11 рубля на фоне падения цен на нефть на семь процентов, следует из данных Московской биржи.

Во время торгов курс американской нацвалюты достигал отметки в 75,03 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent упал на 6,82 процента, до 31,54 доллара за баррель.

Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года, передает РИА Новости.

Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономики, остается пандемия коронавирусного заболевания, от которой погибли уже свыше 6,5 тысячи человек более чем в 140 странах.

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс снизил добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки, а восстановление займет несколько месяцев.