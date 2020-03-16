Подписи против исправительного центра ФСИН в Бердске продолжают собирать общественники

Инициативная группа нашла стационарное место, где их единомышленники могут выразить свое несогласие с размещением в городе «тюрьмы» для осужденных к принудительным работам.

Наталья Слесарева не намерена сдаваться

Сбор подписей против открытия в Бердске исправительного центра ФСИН продолжается. Как сообщила сегодня, 16 марта, «Курьер. Среда. Бердск» руководитель инициативной группы Наталья Слесарева, они нашли место, где каждый желающий сможет поставить подпись под петицией.

-Мы нашли стационарное место. И ждем своих сторонников. Чем больше человек выступят против ИЦ, тем громче будет звучать наш голос, тем больше шансов, что «тюрьмы» в Бердске не откроют, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья. — Нашей рабочей группе предоставили помещение, где можно подписать петицию против размещения исправительного центра ГУ ФСИН в Бердске. Кто по какой-либо причине не смог прийти на митинг и подписать петицию против размещения исправительного центра в нашем городе, приходите!

Адрес: Бердск, улица Ленина, д. 16, кв. 62 по расписанию:



— вторник с 17.00 до 19.00— четверг с 15.00 до 18.00— пятница с 15.00 до 17.00.

Остановка маршруток «11 квартал».

Напомним, что Наталья Слесарева стала организатором митинга против размещения в Бердске ИЦ, который прошел в парке победы в субботу, 14 марта. Собралось около 400 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».