16.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Подписи против исправительного центра ФСИН в Бердске продолжают собирать общественники

20:35 16.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
0

Инициативная группа нашла стационарное место, где их единомышленники могут выразить свое несогласие с размещением в городе «тюрьмы» для осужденных к принудительным работам.

Подписи против исправительного центра ФСИН в Бердске продолжают собирать общественники
Наталья Слесарева не намерена сдаваться
Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Подписи против исправительного центра ФСИН в Бердске продолжают собирать общественники

Подписи против исправительного центра ФСИН в Бердске продолжают собирать общественникиКарелин пусть поможет: В свалку и туберкулезный госпиталь превратится Бердск после открытия «тюрьмы», завили на митинге против исправцентра ФСИНЕщё 49 новостей

Сбор подписей против открытия в Бердске исправительного центра ФСИН продолжается. Как сообщила сегодня, 16 марта, «Курьер. Среда. Бердск» руководитель инициативной группы Наталья Слесарева, они нашли место, где каждый желающий сможет поставить подпись под петицией.

-Мы нашли стационарное место. И ждем своих сторонников. Чем больше человек выступят против ИЦ, тем громче будет звучать наш голос, тем больше шансов, что «тюрьмы» в Бердске не откроют, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья. — Нашей рабочей группе предоставили помещение, где можно подписать петицию против размещения исправительного центра ГУ ФСИН в Бердске. Кто по какой-либо причине не смог прийти на митинг и подписать петицию против размещения исправительного центра в нашем городе, приходите!

Адрес: Бердск, улица Ленина, д. 16, кв. 62 по расписанию:

— вторник с 17.00 до 19.00
— четверг с 15.00 до 18.00
— пятница с 15.00 до 17.00.

Остановка маршруток «11 квартал».

Напомним, что Наталья Слесарева стала организатором митинга против размещения в Бердске ИЦ, который прошел в парке победы в субботу, 14 марта. Собралось около 400 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Подпишите петицию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКарантин короновируса: Восемь пациентов поставлены на учет по коронавирусу в ЦГБ Бердска 5
22:02 16-03-2020
Карантин короновируса: Восемь пациентов поставлены на учет по коронавирусу в ЦГБ Бердска
Укусила полицейского пьяная дебоширка в самолете рейса "Москва-Пхукет" во "Внуково"
22:00 16-03-2020
Укусила полицейского пьяная дебоширка в самолете рейса
Запрещенные дни для посадки рассады по лунному календарю на март 2020 года
22:00 16-03-2020
Запрещенные дни для посадки рассады по лунному календарю на март 2020 года
За ампутацию полового члена требует компенсации с врачей 50-летний житель Москвы 7
21:45 16-03-2020
За ампутацию полового члена требует компенсации с врачей 50-летний житель Москвы
Быстро помогать за свой счет пострадавшим от ЧС разрешили муниципалитетам России
21:45 16-03-2020
Быстро помогать за свой счет пострадавшим от ЧС разрешили муниципалитетам России
Законность поправок об "обнулении" президентских сроков Путина признал Конституционный суд 5
21:30 16-03-2020
Законность поправок об
Как оформить больничный из-за коронавируса. Инструкция
21:30 16-03-2020
Как оформить больничный из-за коронавируса. Инструкция
Бердск2 тысячи судимых стоят на учете в полиции в Бердске. Уличная преступность растет 9
21:30 16-03-2020
2 тысячи судимых стоят на учете в полиции в Бердске. Уличная преступность растет
Шок: Забил до смерти молотком фронтовика и его пожилую супругу ради 18 тыс. рублей молодой житель Рязани
21:15 16-03-2020
Шок: Забил до смерти молотком фронтовика и его пожилую супругу ради 18 тыс. рублей молодой житель Рязани
БердскСтала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова 19
21:13 16-03-2020
Стала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова