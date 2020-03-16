Изверги-опекуны пытали 4 малышей: обливали кипятком и до смерти забили ногами девочку в Татрастане

За выпитый без спроса сок, «отец» разрезал коробку на 4 части и заставил приемных детей съесть ее. Дети подвергались унижениям за малейшую провинность: взятые без спроса конфеты и даже невымытые руки. Опекуна суд приговорил к 19 годам строгого режима.

Суд вынес приговор на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей в отношении 40-летнего и 38-летней «родителей»

В Республике Татарстан вынесен приговор двум местным жителям, признанным виновными в истязании приемных детей и убийстве малолетней. об этом сегодня, 16 марта, сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Республике Татарстан доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения приговора на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей в отношении 40-летнего и 38-летней жителей Алексеевского района. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки, группой лиц), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

Следствием и судом установлено, что в марте 2016 года между исполкомом Алексеевского района и злоумышленниками был заключен договор о передаче им под опеку четырех братьев и сестер 2008, 2009, 2010 и 2012 годов рождения на возмездных условиях. После передачи детей фигуранты дела систематически наносили им побои и истязали, сопровождая свои действия применением пыток. При этом дети подвергались унижениям за малейшую провинность: взятые без спроса конфеты и даже невымытые руки.

Так, в июле 2018 года, узнав, что четверо приемных детей без спроса выпили сок, мужчина в присутствии сожительницы разрезал пустую коробку на 4 части и заставил детей съесть ее. 21 июля 2018 года женщина, находясь в бане с девочкой 2009 года рождения, облила ее из ковша кипятком, в результате этого малолетняя получила ожог 20% тела 2 и 3 степени. 4 августа злоумышленник увидел ее играющей в песочнице и сделал замечание, что она кидает на одежду песок, а когда девочка не расслышала его слов, нанес ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела. В результате в тот же день ребенок скончался от закрытой травмы головы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, женщине – 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.