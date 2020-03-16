Угроза конституционного кризиса: Против поправок в Конституцию выступили ученые и деятели культуры

Кто победит, узнаем после голосования, прокомментировал открытое письмо 429-ти человек пресс-секретарь президента. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества и деятели культуры.

«Видели это письмо. Есть разные письма. Есть разные точки зрения. Это вопрос в пропорции тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает. Это мы узнаем после голосования», — сказал он журналистам, передает РИА Новости.

Текст письма опубликован на «Эхо Москвы». под ним подписалось 429 человек.

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом»,— говорится в сообщении.

Так, «противоправным, политически и этически неприемлемым» авторы считают внесение в ст. 81 Конституции п. 31, обнуляющего сроки действующего и действовавшего президентов. Они обращают внимание на то, что определение Конституционного суда от 5 ноября 1998 года указывает на недопустимость манипуляций с подсчетом президентских сроков.

Также авторы пишут, что поправки в гл. 3–8 Конституции вступают в противоречие с положениями глав 1 и 2. «Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления»,— пишут они.

Наконец, в обращении говорится о нарушении порядка принятия поправок к Конституции. «Ст. 136 Конституции перечисляет представительные органы, которые должны выразить свое отношение к поправке в Конституцию, чтобы она считалась принятой. А федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 4 марта 1998 года прямо указывает, что «одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста» (п. 2, с. 2)»,— следует из письма. Авторы подчеркивают, что вносимые поправки содержательно не взаимосвязаны, что также является нарушением.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.