Резко выросло число заразившихся коронавирусом до 93 в России

Прирост за сутки составил 30 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, семь человек заразились при контакте с заболевшими на территории РФ. Оплату больничного будут производить авансом, а расписание ЕГЭ изменят.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.

«В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — сказала она.

По словам Голиковой, семь пациентов с коронавирусом в России заразились им при контакте с инфицированными на территории страны. «Из 93 случаев 86 заболеваний — завозные, семь человек — это контактные», — сказала она.

Порядка 15 тыс. человек находятся под контролем из 50 тыс., находившихся под медицинским наблюдением по прибытии из других стран в связи с коронавирусом, все они абсолютно здоровы. «Все лица, прибывшие из других стран, и контактирующие с ними граждане находятся под жестким медицинским наблюдением. За весь период с момента, когда мы запустили эту работу, под наблюдением находилось свыше 50 тыс. человек, 35 тыс. уже сняты с наблюдения. На текущий момент под контролем находится порядка 15 тыс. человек — это абсолютно здоровые граждане», — сказала Голикова.

Тест-системы

По словам вице-премьера, порядка 100 тыс. тест-систем для определения коронавирусной инфекции производится в России ежедневно, на данный момент в стране имеется почти 710 тыс. таких систем. «Всего сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тыс., в регионы поставлено 427 тыс. тест-систем, и еще 282 тыс. тест-систем будут направлены сегодня и завтра», — сказала она.

Голикова также сообщила, что на сегодняшний день в России проведено уже более 104 тыс. исследований на наличие вируса и число тестирований будет существенно наращиваться. «Если еще в прошлую субботу по всей стране мы тестировали 33 тыс. человек, то сейчас мы планируем увеличить кратно это тестирование», — добавила она.

Тест-системы будут распространены по всем регионам России. «Мною дано поручению Роспотребнадзору, и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях… которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя», — сказала Голикова, отметив, что все регионы также должны провести обследование и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами.

Сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом, передает ТАСС.

По словам Голиковой, оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.

Также вице-премьер сообщила, что расписание ЕГЭ будет изменено, досрочная сдача будет перенесена.