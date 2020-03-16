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Резко выросло число заразившихся коронавирусом до 93 в России

21:00 16.03.2020 Фото: Википедии
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Прирост за сутки составил 30 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, семь человек заразились при контакте с заболевшими на территории РФ. Оплату больничного будут производить авансом, а расписание ЕГЭ изменят.

Резко выросло число заразившихся коронавирусом до 93 в России
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.

«В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — сказала она.

По словам Голиковой, семь пациентов с коронавирусом в России заразились им при контакте с инфицированными на территории страны. «Из 93 случаев 86 заболеваний — завозные, семь человек — это контактные», — сказала она.

Порядка 15 тыс. человек находятся под контролем из 50 тыс., находившихся под медицинским наблюдением по прибытии из других стран в связи с коронавирусом, все они абсолютно здоровы. «Все лица, прибывшие из других стран, и контактирующие с ними граждане находятся под жестким медицинским наблюдением. За весь период с момента, когда мы запустили эту работу, под наблюдением находилось свыше 50 тыс. человек, 35 тыс. уже сняты с наблюдения. На текущий момент под контролем находится порядка 15 тыс. человек — это абсолютно здоровые граждане», — сказала Голикова.

Тест-системы

По словам вице-премьера, порядка 100 тыс. тест-систем для определения коронавирусной инфекции производится в России ежедневно, на данный момент в стране имеется почти 710 тыс. таких систем. «Всего сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тыс., в регионы поставлено 427 тыс. тест-систем, и еще 282 тыс. тест-систем будут направлены сегодня и завтра», — сказала она.

Голикова также сообщила, что на сегодняшний день в России проведено уже более 104 тыс. исследований на наличие вируса и число тестирований будет существенно наращиваться. «Если еще в прошлую субботу по всей стране мы тестировали 33 тыс. человек, то сейчас мы планируем увеличить кратно это тестирование», — добавила она.

Тест-системы будут распространены по всем регионам России. «Мною дано поручению Роспотребнадзору, и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях… которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя», — сказала Голикова, отметив, что все регионы также должны провести обследование и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами.

Сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом, передает ТАСС.

По словам Голиковой, оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.

Также вице-премьер сообщила, что расписание ЕГЭ будет изменено, досрочная сдача будет перенесена.

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От редакции

Пришла эпидемия?

дима, 16 марта 2020 21:14
Шеф, усе пропало, усе пропало ...
Аноним, 16 марта 2020 21:31
Бла-бла-бла... А по факту у нас в городе, если что не дозвониться будет ни в регистратуру, ни в скорую, будешь лежать в 4-хстенах и мучительно загибаться... Какие тут тест-системы? Врача то путнего днем с огнём не сыщешь...
Аноним, 16 марта 2020 22:47
Не дай бог до Бердска дойдет, Дробинская первая в отпуск долгосрочный убежит, уволится на крайний случай если не отпустят
Аноним, 16 марта 2020 22:24
А - ха - ха, все нормально, все нормально, это норма,пустяки, а - ха - ха.
По сравнению с загнивающим западом и китаем у нас счета идут на десятки , а у них на тысячи, а - ха - ха, от гриппа тоже умирают и кирпич падает на голову чаще. Денег конечно нет, но вы держитесь, все анализы за свой чет - А -ха- ха, у нас создали штаб, а китайцы, дураки, построили больницу, скупили все маски, а у нас дефицита масок нет, кстати, для этого и создан штаб, чтоб разобраться, что дефицита масок нет и отвечать на звонки, как мерять температуру и ставить клизму и как не паниковать. Все на что хватает мозгов это все отрицать и успокаивать публику, как музыканты на утопающем Титанике.
Господа, наберитесь мужества и валите на в отставку, времена наступают неблагоприятные и с вашими тупыми мозгами и вашей жадностью мы все погибнем. Кстати, вирус не будет разбираться чинушка, министр, и т.д вот тогда и посмотрите на свою систему здравоохранения.
Аноним, 16 марта 2020 22:44
О, а чо их всех в стационар засунули? Некий аноним в соседней теме (про куриленку) рассказал, что дома посидишь 5-6 дней всё само проходит
Аноним, 16 марта 2020 23:12
Само пройдет - Это значит что денег нет и не будет вот ключ ко всем кривляниям на всех каналах. Пройдет со смертью.
Ну а что могут сделать клоуны в думе ?
В Москве строят больницу ну а здесь, как хотите, мойте руки.

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