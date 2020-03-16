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Фото: Грязь и химию вместе со снегом свалила на детскую площадку УК «Уют»

20:48 16.03.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Возмущенному читателя сказали в бердском ЖКХ, что управляющая компания должна все убрать. Но она ничего не делает.

На WhatsApp «Курьер. Среда. Бердск» 953-878-90-10 сегодня, 16 марта, написал читатель:

-Здравствуйте, уважаемая редакция! Моя мама проживает в Бердске на улице Островского, дом 75. Управляющая компания «Уют» 14 марта убирала снег и все нечистоты (грязь, химия, бензин и т. д.) с дороги вместе со снегом складировала на детскую площадку прямо в песочницы, что противоречит законодательству РФ. Фото высылаю. Прошу посодействовать. Управляющая компания должна за свой счет вычистить эти песочницы, пока снег не растаял. Это нам сказали в телефонном разговоре в МУП УК ЖКХ. Но до сих пор никаких изменений не наблюдается.

Фото: Грязь и химию вместе со снегом свалила на детскую площадку УК Уют

Детскую площадку превратили в грязный снегоотвал

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От редакции

Почему сразу не вывезли грязный снег?

Гость, 16 марта 2020 21:51
Это стиль Антуана. Потом глаза по 50 ку и Я тут не при чем.
Аноним, 16 марта 2020 22:40
Борзенков самый ржачный управляющий в Бердске, и не такое может выкинуть.

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