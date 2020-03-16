Фото: Грязь и химию вместе со снегом свалила на детскую площадку УК «Уют»

На WhatsApp «Курьер. Среда. Бердск» 953-878-90-10 сегодня, 16 марта, написал читатель:

-Здравствуйте, уважаемая редакция! Моя мама проживает в Бердске на улице Островского, дом 75. Управляющая компания «Уют» 14 марта убирала снег и все нечистоты (грязь, химия, бензин и т. д.) с дороги вместе со снегом складировала на детскую площадку прямо в песочницы, что противоречит законодательству РФ. Фото высылаю. Прошу посодействовать. Управляющая компания должна за свой счет вычистить эти песочницы, пока снег не растаял. Это нам сказали в телефонном разговоре в МУП УК ЖКХ. Но до сих пор никаких изменений не наблюдается.