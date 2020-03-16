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Законность поправок об «обнулении» президентских сроков Путина признал Конституционный суд

21:30 16.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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КС одобрил поправки в Конституцию. Законопроект поступил на рассмотрение суда 14 марта, после того, как документ подписал глава государства. Читайте полный текст поправок.

Законность поправок об обнулении президентских сроков Путина признал Конституционный суд
87% россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, а каждый второй знает точную дату проведения голосования

Конституционный суд (КС) признал закон о поправках в Конституцию соответствующим Основному закону страны. Одобренные поправки, в частности, включают в себя норму об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина, передает Ъ.

В заключении говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Также не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ.

Законопроект поступил на рассмотрение КС 14 марта, после того, как документ подписал глава государства.

Напомним, 10 марта перед рассмотрением в Госдуме во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила либо убрать из Основного закона упоминание о двух президентских сроках, либо обнулить их для действующего главы государства. Владимир Путин не поддержал идею об исключении сроков, но одобрил их обнуление, с условием если законность подтвердит Конституционный суд.

11 марта законопроект был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом федерации. 12 марта его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов РФ. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.

Полный текст одобренных Конституционным судом поправок в Конституцию России.

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От редакции

Кто бы сомневался?

Новый мэр, 16 марта 2020 21:45
Кто бы сомневался,может сразу интервью Бога в поддержку Путина кремль опубликует.Сомнений не будет.
Аноним, 16 марта 2020 21:56
Кто бы сомневался.ПОЗОР!
Аноним, 16 марта 2020 22:09
Все четко по сценарию.Как только Карелин вставил свои три копейки, что будет дальше уже было понятно всем наивным чукотским юношам. А что когда нам молодость продлевали голосование не провели - народ бы двумя руками за проголосовал
1, 16 марта 2020 22:36
Ну раз конституционный суд подтвердил, что нет нарушений, то значит законно все!
венгерка, 16 марта 2020 22:42
Да здравствует наш конституционный суд - самый карманный суд в мире!

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