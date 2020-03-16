Законность поправок об «обнулении» президентских сроков Путина признал Конституционный суд

КС одобрил поправки в Конституцию. Законопроект поступил на рассмотрение суда 14 марта, после того, как документ подписал глава государства. Читайте полный текст поправок.

87% россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, а каждый второй знает точную дату проведения голосования

Конституционный суд (КС) признал закон о поправках в Конституцию соответствующим Основному закону страны. Одобренные поправки, в частности, включают в себя норму об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина, передает Ъ.

В заключении говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Также не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ.

Законопроект поступил на рассмотрение КС 14 марта, после того, как документ подписал глава государства.

Напомним, 10 марта перед рассмотрением в Госдуме во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила либо убрать из Основного закона упоминание о двух президентских сроках, либо обнулить их для действующего главы государства. Владимир Путин не поддержал идею об исключении сроков, но одобрил их обнуление, с условием если законность подтвердит Конституционный суд.

11 марта законопроект был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом федерации. 12 марта его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов РФ. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.

Полный текст одобренных Конституционным судом поправок в Конституцию России.