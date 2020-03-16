Укусила полицейского пьяная дебоширка в самолете рейса «Москва-Пхукет» во «Внуково»

В отношении женщины 1984 года возбуждено уголовное дело. Капитан воздушного судна отказался взлетать с неадекватной пассажиркой и ее нетрезвым матерившимся спутником. Дебоширов сняли с рейса.

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в том, что она напала на полицейских, которые собирались ее вывести из самолета, и покусала одного из них, сообщили в московском управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 15 марта примерно в 1:35 по Москве. По версии следствия, женщина 1984 года рождения была пьяна. На борт вызвали инспекторов спецотряда по обеспечению порядка линейного отряда МВД во «Внуково». Она «умышленно нанесла инспекторам» «удары ногой в область живота и укусила за кисть левой руки».

«В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение о необходимости прибытия наряда на борт самолета, готовящегося вылететь в Пхукет. Поднявшись в салон, сотрудники установили, что среди пассажиров находятся мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения, которые громко разговаривали, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания обслуживающего персонала», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что командир воздушного судна отказал дебоширам в перелете из-за их неадекватного поведения. Паре было предложено покинуть салон самолета и проследовать в дежурную часть отдела полиции. Однако такой вариант не устроил пассажирку — в ответ она пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусив ее за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой.

Мужчина также оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских, которым пришлось применить силу и надеть на них наручники. В их отношении составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 318 УК).