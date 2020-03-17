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Карантин коронавируса: Восемь пациентов поставлены на учет по коронавирусу в ЦГБ Бердска

18:02 17.03.2020
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Ни у одного из пациентов анализы не подтвердили короновирус. Они находятся под ежедневным контролем врачей.

Карантин коронавируса: Восемь пациентов поставлены на учет по коронавирусу в ЦГБ Бердска
Количество заболевших коронавирусом в мире уже превысило 160 тыс. человек

На учет по коронавирусной инфекции поставлено на учет восемь человек в горбольнице Бердска. Как сообщил 16 марта на совещании чиновников замглавврача Марат Зарипов, двое прибыли из Китая, двое, взрослый и подросток из Кореи, четверо приехали из Италии.

Все они находятся под наблюдением врачей, обследования проходят в плановом порядке, отметил Зарипов.

Все пациенты находятся дома, два раза в день их навещают врачи. Ситуацию мониторит и министерство Новосибирской области. Ведется ежедневный контроль. Заболевания ни у кого не выявлено, подчеркнул Марат Зарипов.

Есть определенная группа стран, Италия, Китай, Иран Корея, Испания, прибывшие из которых в городе берутся под контроль по коронавирусу.

Анализы на коронавирус проводятся в новосибирском Центре гигиены на ул. Челюскинцев. Наличие или отсутствие коронавируса подтверждают от 3 до 5 дней.

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От редакции

Вы всегда с простудой обращаетесь к врачам?

Наталья гость, 16 марта 2020 15:29
Ну что за люди. И себя и окружающих подвергают опасности. Можно же воздержаться от поездок, на момент кризисной ситуации
Наташа N., 17 марта 2020 04:37
Так все-таки анализы или проверяли тест-системой в Кольцово - это две большие разницы, простые анализы вообще ничего "не покажут"?!..
Аноним, 17 марта 2020 07:12
Кризис у вас в голове.
Аноним, 16 марта 2020 16:15
Что за уроды,знают что в мире творится и к нам в город заразу тащат.
Аноним, 17 марта 2020 07:14
В мире все в порядке.проблема в стране.
Аноним, 16 марта 2020 16:40
А что людям делать их отправили домой. Находиться в чужой стране более 3 месяцев нельзя, закон такой. Едут домой под наблюдение
Аноним, 16 марта 2020 16:54
НВР:
Нет
аноним, 16 марта 2020 20:41
коронАвирус
Аноним, 17 марта 2020 13:09
Ладно те кто вернулись и попали под раздачу, а есть те кто едит не смотря ни на что. Вот это самые гады. Вчера из знакомых, две дамочки с детьми отправились во Ветнам.

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