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Где сдать анализ на коронавирус в Бердске?

18:32 17.03.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Восемь человек, прибывшие из Италии, Китая и Кореи стоят на учете по коронавирусу в бердской горбольнице.

Где сдать анализ на коронавирус в Бердске?
Результаты анализов по коронавирусу готовы через 3-5 дней

Анализы на наличие или отсутствие коронавируса проводят в Новосибирске. В Центре гигиены на ул. Челюскинцев. об этом сообщил заместитель главврача бердской горбольтницы Марат Зарипов. Результаты анализов готовы через 3-5 дней.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», восемь пациентов стоят на учете по коронавирусу в бердской горбольнице. Ни у кого из них не выявлено инфекции. Они приехали из Китая, Кореи и Италии.

Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

«Все прибывшие из неблагополучных стран находятся под медицинским наблюдением. По состоянию на сегодняшний день 543 человека находятся под медицинским наблюдением. В случае если проявляются симптомы ОРВИ оперативно принимается решение о госпитализации и берутся необходимые медицинские анализы», — сказал чиновник, который также является руководителем регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Ольга, 16 марта 2020 13:35
Чушь это все . Под медицинским наблюдением, ага. Никто за ними не наблюдает, они не изолированы от общества и за две недели инкубационного периода в случае болезни перезаразят массу окружающих.
Аноним, 16 марта 2020 13:41
Какой нам в Бердске короновирус. Какие тут анализы. Двум детям орв поставили диагноз. Благо сами в платную съездили, ренген и вуаля пневмония. Лучше просто помолчите про анализы На короновирус
Наташа N., 16 марта 2020 13:55
Почему КНР до сих пор не передала России штамм 2019-nCoV, какая-то "мутная" история?!.. Он необходим для создания вакцины и лекарственного препарата...
Гость, 17 марта 2020 09:32
Вектор, который в Кольцово, создал тест на выявление этого короновируса. Тесты переданы во все регионы России. Так же они разработали опытные варианты вакцины от вируса, которые передали в Европу.
Аноним, 16 марта 2020 14:56
Полное вранье!! Эти двое кемеровских летели через Толмачево. Никто их не проверял!! Как и не проверял тех кто с ними летел. Только сейчас схватились.А сколько людей они заразили?
житель, 16 марта 2020 16:02
Короновирус уже давно в Бердске это тот же грипп,только мутированный с более длительным периодом (до 5-7)дней инкубации ,эта информация появилась на сайте Роспотребнадзора и переболело уже много народа.Россия как всегда "перехитрила" весь мир( нет теста,нет информации--значит и болезни нет)
Аноним, 16 марта 2020 20:35
А почему не написали сколько стоит этот анализ?
Министерство области сейчас будет плясать в присядку на костях от радости.
Аноним, 17 марта 2020 10:33
анализ в поликлиниках при симптомах.
делается бесплатно
Аноним, 17 марта 2020 10:35
А можно ли просто самому человеку в частном порядкеб платно сдать анализ на короновирус где-то? В Инвитро, например?
Аноним, 17 марта 2020 10:46
нет, нельзя.
Причина банальна: таких тестом пока не производится в достаточно количестве, чтобы выпускать их в свободную продажу.

А вам зачем?
Если у вас есть симптому, то анализ вам сделают бесплатно.
Если симптомов нет, то анализ бессмысленнен, поскольку еще только начинает разработку метод диагностики, который мог бы у бессимптомных пациентов что-то выявлять...
Аноним, 17 марта 2020 20:11
Как придумали здорово, на челюскинцев! Это можно всю маршрутку 332 заразить (15-17 человек) и потом еще полвагона метро
Аноним, 17 марта 2020 20:13
"Где сдать анализ на коронавирус в Бердске?"
В психушке должны без очереди принять, говорят, от просмотра новостей прям через телевизор много людей заболело. Но я бы рекомендовал ветлечебницу, там и оборудование получше, и дихлофос всегда под рукой, чтоб тараканов в головах верующих в коронавирус потравить.

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