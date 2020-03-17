"Где сдать анализ на коронавирус в Бердске?"

Анализы на наличие или отсутствие коронавируса проводят в Новосибирске. В Центре гигиены на ул. Челюскинцев. об этом сообщил заместитель главврача бердской горбольтницы Марат Зарипов. Результаты анализов готовы через 3-5 дней.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», восемь пациентов стоят на учете по коронавирусу в бердской горбольнице. Ни у кого из них не выявлено инфекции. Они приехали из Китая, Кореи и Италии.
Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Министерство области сейчас будет плясать в присядку на костях от радости.
делается бесплатно
Причина банальна: таких тестом пока не производится в достаточно количестве, чтобы выпускать их в свободную продажу.
А вам зачем?
Если у вас есть симптому, то анализ вам сделают бесплатно.
Если симптомов нет, то анализ бессмысленнен, поскольку еще только начинает разработку метод диагностики, который мог бы у бессимптомных пациентов что-то выявлять...
В психушке должны без очереди принять, говорят, от просмотра новостей прям через телевизор много людей заболело. Но я бы рекомендовал ветлечебницу, там и оборудование получше, и дихлофос всегда под рукой, чтоб тараканов в головах верующих в коронавирус потравить.