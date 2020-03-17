17.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

«Тотальный диктант — 2020» переносят на осень из-за эпидемии коронавируса

16:24 17.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта», — информируют организаторы.

Тотальный диктант 2020 переносят на осень из за эпидемии коронавируса
Возможно продлят и курсы подготовки к «Тотальному диктанту»

«Тотальный диктант» никогда не нарушал традиций — «главный праздник грамотности всегда проходил в апреле», сообщается на сайте акции. Но нынешняя ситуация заставляет изменить этому обычаю.
«Вынуждены сообщить: «Тотальный диктант — 2020» переносится на осень 2020 года… Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта», — информируют организаторы.

Время до осени планируется использовать для создания новых онлайн-курсов. Возможно продлят и курсы подготовки к «Тотальному диктанту». Чтобы «участники смогли узнать еще больше о нормах русского языка и правилах правописания», объясняет команда ТД.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно сделали, что перенесли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗаболели ОРВИ более 1000 детей и взрослых за неделю в Бердске
17:15 17-03-2020
Заболели ОРВИ более 1000 детей и взрослых за неделю в Бердске
Папка был пьяный. Забил до смерти 12-летнего сына
17:14 17-03-2020
Папка был пьяный. Забил до смерти 12-летнего сына
Бердск«Как нам жить?!»: пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ Бердска
17:10 17-03-2020
«Как нам жить?!»: пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ Бердска
БердскСтоять в метре друг от друга в супермаркетах посоветовали чиновники жителям Бердска 1
17:00 17-03-2020
Стоять в метре друг от друга в супермаркетах посоветовали чиновники жителям Бердска
БердскСколько человек заболели короновирусом в Бердске и Новосибисрке? Информация от Минздрава
16:58 17-03-2020
Сколько человек заболели короновирусом в Бердске и Новосибисрке? Информация от Минздрава
Как одеться, чтобы привлечь будущего мужа и не выглядеть при этом вульгарно?
16:47 17-03-2020
Как одеться, чтобы привлечь будущего мужа и не выглядеть при этом вульгарно?
Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из-за коронавируса
16:45 17-03-2020
Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из-за коронавируса
С какой группой крови дольше всех живут люди? Каким болезням подвержены люди с разными группами крови
16:44 17-03-2020
С какой группой крови дольше всех живут люди? Каким болезням подвержены люди с разными группами крови
В АО «Искитимцемент» состоялись традиционные встречи руководства с трудовым коллективом
16:42 17-03-2020
В АО «Искитимцемент» состоялись традиционные встречи руководства с трудовым коллективом
Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы
16:39 17-03-2020
Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы