«Тотальный диктант — 2020» переносят на осень из-за эпидемии коронавируса

Возможно продлят и курсы подготовки к «Тотальному диктанту»

«Тотальный диктант» никогда не нарушал традиций — «главный праздник грамотности всегда проходил в апреле», сообщается на сайте акции. Но нынешняя ситуация заставляет изменить этому обычаю.

«Вынуждены сообщить: «Тотальный диктант — 2020» переносится на осень 2020 года… Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта», — информируют организаторы.

Время до осени планируется использовать для создания новых онлайн-курсов. Возможно продлят и курсы подготовки к «Тотальному диктанту». Чтобы «участники смогли узнать еще больше о нормах русского языка и правилах правописания», объясняет команда ТД.

Источник: РГ