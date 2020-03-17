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Красота / Общество

Жиру бой! Ученые нашли продукт, который уменьшает отложенные в организме жиры

16:19 17.03.2020 Фото: pixabay.com
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Содержащийся в корице альдегид повышает жировой метаболизм на генетическом уровне.

Жиру бой! Ученые нашли продукт, который уменьшает отложенные в организме жиры
Было установлено, что под действием компонента корицы возросла выработка белков Ucp1 и Fgf21

Как показало исследование ученых из Мичиганского университета, США, употребление корицы заставляет организм интенсивнее сжигать жир. Содержащийся в корице альдегид повышает жировой метаболизм на генетическом уровне.

Специалисты провели клиническое исследование с образцами биоматериалов, собранных у добровольцев разных возрастов и рас. Ткани были обработаны содержащимся в корице циннамальдегидом. В итоге они увидели выросшую активность ряда генов и ферментов, влияющих на скорость липидного обмена.

Также было установлено, что под действием компонента корицы возросла выработка белков Ucp1 и Fgf21, которые уменьшают отложенные жиры в организме, заставляя тело худеть, усиливая процессы обмена веществ и пищеварения в целом. Кроме того, корица позитивно влияет на головной мозг, улучшая память и повышая способности к обучению.

Так что рекомендуем почаще добавлять эту полезную пряность в напитки или баловать себя ароматическими свечами с корицей. Будьте здоровы!

Источник: hochu.ua

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