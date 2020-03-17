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349 человек умерли из-за смертельного коронавируса в Италии

10:45 17.03.2020 Фото: РИА Новости
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Динамика роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии остается на уровне выше 3 тысяч за сутки.

349 человек умерли из за смертельного коронавируса в Италии
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Еще 349 человек скончались за сутки от коронавируса в Италии, общее число жертв достигло 2158, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
«Мы зафиксировали 414 выздоровлений, это больше чем вчера, их стало 2749», — заявил Боррелли.
В воскресенье было зафиксировано 369 выздоровлений, в субботу — 527.

«К сожалению, число скончавшихся — 349», — сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 2158.
Рост жертв накануне составлял 368 случаев, в субботу сообщалось о 175 случаях.
По словам Боррелли, динамика роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии остается на уровне выше 3 тысяч за сутки. Теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 28 тысячи человек. Накануне этот же показатель составлял 24,7 тысячи.
«Новых случаев — 2470, это число снижается, хотя нам не поступили данные из Апулии и из автономной провинции Тренто. Но тренд, как вы видите, идет к снижению», — заявил Боррелли.

Источник: РИА Новости

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