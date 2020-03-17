Запретить высаживать школьников-безбилетников из транспорта предложили в России

Если ребенок окажется на морозе, в неизвестном месте, то столкнется с опасной для жизни ситуацией. За последние несколько лет было зафиксировано несколько случаев, в которых именно действия водителей стали для ребенка фатальными.

Школьников уже несколько раз высаживали из автобуса в мороз по всей стране

В Госдуму внесен правительственный законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в том числе, предлагается запретить высаживать детей, не оплативших проезд в общественном транспорте. Документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект, разработанный Министерством транспорта РФ, предполагает внесение изменений в статью 20 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — говорится в тексте.

Законопроект связан с безопасностью ребенка, который решил проехать в автобусе без билета. Если он окажется на морозе, в неизвестном месте, то столкнется с опасной для жизни ситуацией. За последние несколько лет было зафиксировано несколько случаев, в которых именно действия водителей стали для ребенка фатальными.

Документ также разграничивает полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Россией и субъектами РФ. Проект закона, в том числе, позволяет регионам наделять контролеров правом требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

Кабмин также внес в нижнюю палату парламента проект с предложением признать утратившими силу часть 3 статьи 11.18 и часть 2 статьи 11.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которыми установлена ответственность за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в автобусе междугороднего сообщения.

Источник: Парламентская газета