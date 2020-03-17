Я живой, но мое фото на надгробии! Как фото живых людей попадают на надгробия?

Знакомое изображение заметила сестра екатеринбурженки

В Ростове-на-Дону юрист-общественник Алексей Аванесян в одной из мастерских погребальных услуг обнаружил на гранитной плите фото американской актрисы Аманды Сейфрид, на другом изваянии — портрет жительницы Сочи.

«Подвох я вычислил с помощью приложения для поиска по фото, — объясняет Аванесян. — Это грубое нарушение авторского права, ведь фотографии для использования в рекламе не принадлежат предпринимателю».

Хозяин мастерской отреагировал на замечание философски.



— Скажите, пожалуйста, вы знаете, чью фотографию на этом памятнике вы вмонтировали?— Девушка недавно погибла в аварии. Очень жалко, красивая она, но вот фамилию не знаю.— Зато я знаю. Это киноактриса Аманда Сейфрид, и она в полном здравии!— Да ладно?!— А на том памятнике — знаете, чью фотографию разместили?— Что, тоже актриса?— Это девушка из Сочи, она не знаменитость. Смотрите сами, программа нашла её в ВКонтакте, и она жива!— Если из Сочи, то лучше сниму от греха подальше.— И эту актрису американскую тоже уберите!— А зачем? Она разве может узнать об этом?

Общественник рассказал АиФ.ru, что через несколько дней коммерсант позвонил ему и отчитался, что снял обе фотографии.

Попасть на надгробие

Фото жителя города Красноярска Виталия Башмина красовалось в нескольких ритуальных магазинах Абакана в качестве образца портрета для гранитного памятника. Знакомые красноярца увидели и рассказали ему об этом. Фотография Виталия была с вузовского выпускного. В ритуальной фирме извинились, фото убрали и пояснили, что снимок им предоставил профессиональный фотограф, который занимается изготовлением групповых и портретных снимков.

В Ассоциации похоронной отрасли корреспонденту АиФ.ru сообщили, что в 2019 году в России впервые произошел юридический прецедент — девушка отсудила 30 тысяч рублей за использование своей фотографии.

Снимок Екатерины Петуниной университетских лет фотосалон Екатеринбурга использовал в качестве фотошаблона надгробия.

Фото 3×4 девушка сделала для зачетной книжки вуза в фотоателье, а спустя годы эта фотография появилась в этом же ателье на образце фото для надгробия.

Знакомое изображение заметила сестра екатеринбурженки: «Это же моя сестра, и она жива!»

Руководство салона не отреагировало на замечание и отказалось убирать с витрины металлический овал с фото живого человека.

Екатерина Петунина потребовала через суд взыскать с фотосалона 200 тысяч рублей за незаконное использование своей фотографии. В итоге суд запретил салону использовать фото девушки в любых целях и обязал выплатить истцу 30 тысяч рублей.

Владелец салона остался при своем мнении — он не согласен с решением суда.

Мне как у Жанны Фриске!

Другой тренд у похоронщиков — использовать в образцах фото знаменитостей. Использование образов известных людей, живых и мертвых, работники мастерских нарушением закона не считают. Говорят, так товар лучше продается! Клиенты чаще заказывают надгробные плиты, на образце которых изображена знаменитость.

В Омске фирма ритуальных услуг в качестве рекламных образцов использовала фото ушедших из жизни Жанны Фриске, Любови Полищук, Сергея Бодрова, Владимира Высоцкого. На надгробиях выбили реальные даты жизни и смерти.

Предприниматели признались, что ушедшие из жизни «звезды» привлекают покупателей даже больше, чем живые. «Мне как у Жанны Фриске!» — делают заказы клиенты.

В Новосибирске в местном салоне ритуальных услуг изготовили плиту с изображением советских актеров Ростислава Плятта и Фаины Раневской. Надгробие было оригинальной формы — в форме смартфона, на экране которого видны актеры, делающие селфи. Это возмутило коллектив театра Моссовета, где служили Раневская и Плятт. В театре назвали плиту пошлостью и пообещали обратиться в суд. После угроз памятник из выставочного зала убрали.

А вот фото западных знаменитостей — от Анжелины Джоли до Дональда Трампа — заполонили все выставочные залы похоронных услуг. Юристы говорят, что это, конечно, нарушает закон об охране изображения. И Трамп, и Джоли могли бы подать на предпринимателей в суд, но, на счастье похоронщиков, они о такой своей популярности пока не знают.

Источник: АиФ