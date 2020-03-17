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Надо ли мыть гречку? Ее обрабатывают химией?

11:45 17.03.2020 Фото: pixabay.com
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Мыть гречку нужно обязательно! В собственных торговых марках сетей, мелких и подпольных крупорушках гречку могут обрабатывать химикатами для её лучшего хранения и отпугивания грызунов.

Надо ли мыть гречку? Ее обрабатывают химией?
Во время фасовки и транспортировки зёрна трутся, из-за чего образуется пыль

Всю жизнь варили гречку, насыпая в кастрюлю сразу из пакета. А тут говорят, что её надо мыть перед варкой. Кто прав?

Отвечает руководитель Ассоциации крупопроизводителей Ярослав Сорокин:

— Мыть гречку нужно обязательно! В собственных торговых марках сетей, мелких и подпольных крупорушках (заводах по производству зерна. — Ред.) гречку могут обрабатывать химикатами для её лучшего хранения и отпугивания грызунов.

Кроме того, во время фасовки и транспортировки зёрна трутся, из-за чего образуется пыль, которая даёт в ходе варки коричневую пену. Поэтому крупу лучше замачивать или даже кипятить, а потом менять воду и варить.

Источник: АиФ

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