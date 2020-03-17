Ем гору таблеток: Чем опасен одновременный прием нескольких лекарств?

Если каждая отдельно взятая пилюля безвредна, их пригоршня может привести к непредсказуемым последствиям.

Лекарства от рака

Современный человек ежедневно принимает в среднем от трех до пяти лекарственных препаратов — от головы, от живота, чтоб быстрее заснуть и т. д. Однако даже если каждая отдельно взятая пилюля безвредна, их пригоршня может привести к непредсказуемым последствиям. Как обезопасить себя, если прием нескольких препаратов — суровая жизненная необходимость?

Вместе — сила?

Поскольку лекарства могут ослаблять или, наоборот, усиливать действие друг друга, полипрагмазия (прием 4 и более препаратов) — явление крайне нежелательное. Она может провоцировать развитие побочных реакций и усугублять течение сопутствующих заболеваний.

Взаимодействие препаратов изучает специальная наука — клиническая фармакология. Надо сказать, что ее успехи на этом поприще достаточно скромны. Врачи могут (и то не со 100% точностью) определить, как будут взаимодействовать между собой 2–3 лекарств. Если речь идет о большем количестве препаратов, предсказать побочные реакции бывает крайне сложно. Поэтому хороший врач всегда старается ограничиться минимальным набором лекарств. Однако это не всегда получается.

«Пожилые люди, страдающие «букетом» хронических заболеваний, ежедневно вынуждены принимать 5–7 препаратов, — рассказывает клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Елена Жукова. — Врачи, как правило, знают об индивидуальных особенностях своих подопечных и корректируют свои назначения с учетом того, что назначили пациенту другие специалисты. Есть специальные программы, которые позволяют врачу проверить совместимость препаратов. Хотя даже в этих случаях не всегда удается избежать «фармакологического каскада» (так называют ситуации, когда один препарат вызывает проблему, от которой можно избавиться лишь назначением другого лекарства).

Бирс не советует

Разработка методов борьбы с полипрагмазией ведется во всем мире. Чаще всего для этого используются «ограничительных списки» препаратов. Самый известный из них — критерии Бирса — разработан в США. Критерии Бирса включают в себя потенциально не рекомендованные к применению у пожилых людей препараты, вред от использования которых в определённых ситуациях может превышать пользу. Так, по критериям Бирса, к потенциально не рекомендованным для пожилых людей относятся антигистаминные препараты первого поколения, некоторые нейролептики и спазмолитики, барбитураты и часть снотворных средств.

Эксперты подсчитали, что если пожилой пациент принимает хотя бы один препарат из этого перечня, в больницу в течение года он попадает в 1,5 раза чаще.

Однако это не означает, что врач не может назначить своему возрастному пациенту препарат из ограничительного списка. Просто в случае, если доктор сочтет, что человеку не обойтись без этого лекарства, он должен усилить контроль за пациентом, чтобы вовремя заметить развитие опасных осложнений и предпринять необходимые меры. Похожий ограничительный документ существует и в странах Евросоюза.

Если у зрелых людей зачастую нет возможности отказаться от того или иного лекарства, то молодые людей идут на риск добровольно, назначая себе препараты самостоятельно, по совету друзей и без учета их показаний и противопоказаний.

Бдительность не помешает

Чтобы избежать нежелательных явлений при совместном приеме нескольких препаратов, врачи убедительно рекомендуют:

1) Принимать любые лекарства только по необходимости и по рекомендации врача (в оптимальной дозе и определенным курсом) и сообщать обо всех пилюлях, которые вы пьете или планируете принимать.

2) Не употреблять препараты, эффективность которых не доказана. Помните, что безобидные пилюли для «поддержания печени», «укрепления сосудов» и «подъема иммунитета» могут изменить действие действительно необходимых вам лекарств.

3) Обращаться к врачу, если на фоне приема возникли:

— нарушения пищеварения и желудочно-кишечные расстройства;

— головокружение, головная боль, заторможенность, депрессия, бессонница;

— аллергические реакции — покраснения, кожный зуд, крапивница, волдыри. Кожные реакции обычно возникают спустя несколько дней после начала приёма препарата;

— нарушения работы печени — боль и тяжесть в правом подреберье, тошнота, в тяжелых случаях — рвота.

Источник: АиФ