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Досрочную сдачу ЕГЭ-2020 из-за короновируса перенесут. Даты озвучат в ближайшее время

10:52 17.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Досрочный этап сдачи экзаменов должен был пройти с 20 марта по 13 апреля.

Досрочную сдачу ЕГЭ 2020 из за короновируса перенесут. Даты озвучат в ближайшее время
Перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ

Досрочный этап сдачи экзаменов должен был пройти с 20 марта по 13 апреля.
Расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будет изменено, а досрочная его сдача будет перенесена в связи с ситуацией по коронавирусу в стране. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространения коронавируса.
«Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Хочу сказать, что это будет без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — сказала она.

Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором создали рабочую группу для принятия единого порядка организации и сопровождения учебного процесса в дистанционной форме в регионах, там, где это необходимо, сообщила вице-премьер. «Поскольку приближается заключительный этап Всероссийских олимпиад школьников, будет проработан вопрос об изменении формы и мест их проведения, с сохранением всех предусмотренных льгот победителям и призерам олимпиад. Минпросвещения обеспечит информирование педагогов, обучающихся и их родителей», — добавила Голикова.

ЕГЭ в 2020 году было запланировано в три этапа: с 20 марта по 13 апреля — досрочный, с 25 мая по 29 июня — основной, и с 4 по 22 сентября — дополнительный. Сдавать экзамены будут около 797 тыс. человек.

Источник:ТАСС

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