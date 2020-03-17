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Миллион украл с карты матери сын и купил три машины в Новосибирске

11:15 17.03.2020 Фото: pixabay.com
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Сына взял под стражу, ведется расследование.

Миллион украл с карты матери сын и купил три машины в Новосибирске
Украл с карты миллион и пошел под суд

13 марта в отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от 51-летней женщины о том, что с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства в размере 1 миллиона рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний сын потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Выяснилось, что молодой человек, воспользовавшись данными банковской карты матери, установил себе на телефон приложение банка, а затем перечислил деньги на карту знакомого. Обналичив денежные средства, злоумышленник приобрел на них три автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские изъяли у задержанного транспортные средства. Проводится дальнейшее расследование.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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