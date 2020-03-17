Архангельский каннибал: убил и съел трех друзей 51-летний любитель человечинки

Расследованием занимался следственный комитет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора на основании вердикта коллегии присяжных заседателей ранее неоднократно судимому 51-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, м» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, в целях использования тканей потерпевших).

Следствием и судом установлено, что в период с марта 2016 года по март 2017 года в различных местах на территории Исакогорского округа и округа Майская горка города Архангельска осужденный, в целях использования мягких тканей человека для употребления в пищу (каннибализма), убил трех знакомых мужчин, нанося им спящим после употребления спиртных напитков ножевые ранения. Затем он расчленял их тела, частично употреблял в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы.

Фактически до начала расследования совершенные преступления были латентны (неизвестны). Так, один из убитых считался выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении, либо утрате родственных связей не заявлял. Учитывая, что части трупов были обнаружены фрагментарно, что, практически, исключало возможность их опознания, установить их личности удалось лишь благодаря проведению большого количества различных сложных экспертиз.

Помимо каннибализма обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими.

Согласно результатам судебно — медицинской экспертизы подследственный признал вменяемым (психически здоровым).

Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным и незаслуживающим снисхождения. Сегодня на основании вердикта присяжных судом вынесен приговор, которым подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей.

Источник:Следственный комитет РФ