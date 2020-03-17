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Из-за коронавируса все школы уходят на каникулы с 18 марта в Бердске

10:51 17.03.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Каникулы продлятся до 1 апреля. Если ситуация с коронавирусом не изменится, рассмотрят вариант свободного посещения школы.

Из за коронавируса все школы уходят на каникулы с 18 марта в Бердске
Весенние каникулы у школьников продлятся две недели

Вечером 16 марта вышел приказ мэра Бердска с рекомендациями отправить детей на каникулы с 18 марта по апреля. Из-за угрозы коронавируса. Утром 17 марта и.о. начальника управления образования Михаил Каркавин провел совещание с руководителями образовательных учреждений и настойчиво рекомендовал отправить детей на каникулы именно в этот период.

— Мы не можем превышать свои полномочия, но настойчиво рекомендовали руководителей школ придерживаться этих рекомендаций, — акцентировал Михаил Каркавин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на совещании чиновников 16 мартамэр Бердска Евгений Шестернин объявил о свободном посещении в детских садах дошколят и о том, что принял решение об увеличении весенних каникулы для школьников Бердска.

— Я принял решение увеличить каникулы с 18 марта по 1 апреля. В этот период времени проанализировать возможность школ быть готовыми к свободному посещению учащихся. Если ситуация с распространением коронавируса не изменится, то мы будем вынуждены подходить к системе свободного посещения, значит за этот период времени к 1 апреля будем готовиться к свободному посещению школы, — отметил Евгений Шестернин.

Шестернин подчеркнул, что понятие свободного посещения учебного заведения не включает в себя «лежу на диване и ничего не делаю». Ученики будут обязаны обучаться на дому дистанционным методом. Школьникам будет необходимо также готовить домашнее задание и передавать его педагогам.

Министерство просвещения России рекомендовало школам России перейти на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. По данным сайта ведомства, такие рекомендации разосланы во все региональные органы власти. В Новосибирской области карантин пока не введен, но вводится практика свободного посещения, как и в случае сильных морозов. Родители сами решают, пойдет ребенок в школу или останется дома.

В то же время в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступило несколько звонков от родителей школьников, которые заявили, что в их учебных заведениях приказа о продлении каникул пока не поступало. Родители в подвешенном состоянии — искать занятия чадам на каникулы, или все еж собирать в школу.

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От редакции

Вы за дистанционное обучение?

Аноним, 17 марта 2020 11:17
НВР: Я за дистанционное обучение!
Аноним, 17 марта 2020 11:28
Приказ управления образования, а не мэра
Аноним, 17 марта 2020 12:06
Завтра мы учимся, директор школы 9 Забелич В. В не хочет закрывать школу

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