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Огромные очереди за марихуаной выстроились в Нидерландах. Все из-за коронавируса

10:58 17.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Даже очереди за туалетной бумагой уступают толпам людей, которые пришли за легальными в Нидерландах наркотиками.

Огромные очереди за марихуаной выстроились в Нидерландах. Все из за коронавируса
Очереди за наркотиком в Нидерландах впервые

В Нидерландах местные жители решили закупиться марихуаной, пока магазины не закрылись из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает NOS.nl, покупатели выстраиваются в огромные очереди, пытаясь попасть в кофешопы. Люди стремятся пополнить запасы, поскольку специализированные точки будут закрыты по меньшей мере до 6 апреля.

По словам пользователей Instagram, даже очереди за туалетной бумагой уступают толпам людей, которые пришли за легальными в Нидерландах наркотиками.

Видео с происходящим в стране было опубликовано Ruptly.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Каждому свое?

Аноним, 17 марта 2020 11:05
Вот нам бы так!
Аноним, 17 марта 2020 12:13
Ну точно...ха ха и всю очередь по 228 . План пятилетки за год

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