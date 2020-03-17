Огромные очереди за марихуаной выстроились в Нидерландах. Все из-за коронавируса

Даже очереди за туалетной бумагой уступают толпам людей, которые пришли за легальными в Нидерландах наркотиками.

Очереди за наркотиком в Нидерландах впервые

В Нидерландах местные жители решили закупиться марихуаной, пока магазины не закрылись из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает NOS.nl, покупатели выстраиваются в огромные очереди, пытаясь попасть в кофешопы. Люди стремятся пополнить запасы, поскольку специализированные точки будут закрыты по меньшей мере до 6 апреля.

По словам пользователей Instagram, даже очереди за туалетной бумагой уступают толпам людей, которые пришли за легальными в Нидерландах наркотиками.

Видео с происходящим в стране было опубликовано Ruptly.

Источник: РЕН ТВ