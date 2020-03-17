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Общество / Стиль жизни

Похудеть на 4 кг поможет «сила мысли». Проверь!

11:57 17.03.2020 Фото: pixabay.com
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Представители обеих групп не использовали никаких диет и ограничений в питании, а также не занимались физическими упражнениями.

Похудеть на 4 кг поможет сила мысли. Проверь!
Добровольцы из первой группы в среднем избавились от 4,11 килограммов лишнего веса

Американские ученые провели эксперимент, который доказал, что сила мысли способна мотивировать организм на избавление от лишних килограммов. Исследователи изучали две группы добровольцев. Первая группа представляла себя после похудения и визуализировала различные преимущества здоровой формы по специальной методике.

Вторая группа занималась регулярными мотивационными беседами. Примечательно, что представители обеих групп не использовали никаких диет и ограничений в питании, а также не занимались физическими упражнениями.

Через полгода ученые сравнили результаты похудения. Добровольцы из первой группы в среднем избавились от 4,11 килограммов лишнего веса, а члены второй группы смогли сбросить лишь 0,74 килограмма.

Источник: medikforum.ru

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