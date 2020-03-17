Похудеть на 4 кг поможет «сила мысли». Проверь!

Представители обеих групп не использовали никаких диет и ограничений в питании, а также не занимались физическими упражнениями.

Добровольцы из первой группы в среднем избавились от 4,11 килограммов лишнего веса

Американские ученые провели эксперимент, который доказал, что сила мысли способна мотивировать организм на избавление от лишних килограммов. Исследователи изучали две группы добровольцев. Первая группа представляла себя после похудения и визуализировала различные преимущества здоровой формы по специальной методике.

Вторая группа занималась регулярными мотивационными беседами. Примечательно, что представители обеих групп не использовали никаких диет и ограничений в питании, а также не занимались физическими упражнениями.

Через полгода ученые сравнили результаты похудения. Добровольцы из первой группы в среднем избавились от 4,11 килограммов лишнего веса, а члены второй группы смогли сбросить лишь 0,74 килограмма.

Источник: medikforum.ru