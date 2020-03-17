Похмелье: помогает ли рассол?

Медики рекомендуют удостовериться перед употреблением, что в стакане содержится именно рассол, поскольку его часто путают с маринадом.

Маринад никак не поможет избавиться от симптомов похмелья

Чрезмерное употребление спиртных напитков неминуемо ведет к похмелью. Это состояние знакомо всем. Несмотря на то, что давно были изобретены таблетки от похмелья, многие предпочитают использовать старое и проверенное средство — рассол. И он действительно помогает.

Причина эффективности рассола против похмелья заключается в высоком содержании магния, натрия и солей калия. Эти вещества предотвращают обезвоживание и нормализуют обмен веществ в организме. Примечательно, что в употреблении рассола также необходимо знать меру. Один стакан этого напитка облегчит симптомы похмелья, а вот выпитая банка — напротив, только прибавит проблем и обострит тяжелое состояние.

Медики рекомендуют удостовериться перед употреблением, что в стакане содержится именно рассол, поскольку его часто путают с маринадом. Маринад никак не поможет избавиться от симптомов похмелья из-за содержания уксуса.

Источник: medikforum.ru