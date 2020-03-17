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Сколько человек заболело короновирусом в России? Узнай на сайте стопкоронавирус.рф

16:35 17.03.2020 Фото: скриншот сайта
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Также в России запустили бесплатную горячую линию по коронавирусу. Ее номер — 8 (800) 200-01-12.

Сколько человек заболело короновирусом в России? Узнай на сайте стопкоронавирус.рф
Все о вирусе можно узнать на сайте

Правительство запустило специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф, чтобы информировать население о распространении вируса в России. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил в понедельник, 16 марта, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

«Еще задача — информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации», — цитирует чиновника «Федеральное агентство новостей».

По словам вице-премьера, на этом ресурсе «будет отражаться реальная картина по ситуации в стране, за рубежом».

Чернышенко также рассказал, что также будет работать бесплатная горячая линия по коронавирусу. Ее номер — 8 (800) 200-01-12.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о возвращении в городской депздрав.

До 16 апреля все международные спортивные мероприятия в стране отменены, сообщает телеканал «Звезда».

По состоянию на 16 марта, в России коронавирус диагностирован у 93 граждан, пишет RNS. Таким образом, за сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

Источник: Известия

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