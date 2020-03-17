Аномально жаркая погода убьет короновирус и спасет от эпидемии Сибирь и Бердск, заявила ученый СО РАН

По мнению доктора биологических наук Нины Тикуновой, как быстро распространится эпидемия коронавируса в России зависит от поведения людей и распоряжений властей. Тем, кто приехал из-за рубежа важно сначала сдать анализы, а потом общаться с людьми.

Доктор наук СО РАН Нина Тикунова рассказала о коронавирусе

Что может спасти бердчан от коронавируса, «Курьер. Среда. Бердск» рассказала доктор биологических наук, заведующая Лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Нина Тикунова 17 марта.

Как быстро будет распространяться опасный вирус дальше по России? Доктор биологических наук Нина Тикунова отметила, что это будет зависеть от многих факторов.

— Прогнозов не могу сделать. Все зависит от того, как поведут себя люди и какие распоряжения дадут власти. Ещё до недавнего времени все желающие не могли себя проверить. А это очень важно, — подчеркнула Нина Викторовна.

Напомним, что сейчас можно сдать анализ на коронавирус в Новосибирске. В России на данный момент аттестованы три системы тестирования. Важно поверить себя, напоминает ученый.

— Важен разумный подход каждого человека. Человек приезжает из-за границы и может обняться с родными. Наутро его ребенок идет в школу. И только через две три недели можно узнать, что будет. Молодые не боятся коронавируса, но ведь у нас у всех есть пожилые родители, бабушки, дедушки, — напомнила Нина Тикунова.

Молодые люди могут перенести коронавирус как ОРВИ, а часть пожилых намного тяжелее.

Есть ли спасение, что может остановить эпидемию коронавируса, ученый сделала предположение:

— Предсказать что-либо невозможно. Единственная надежда, что скоро будет жарко. Многие вирусы под воздействием солнечных лучей погибают, — сказала Тикунова.

Главные правила, чтобы не заразиться коронавирусом:

1. Приходя с улицы нужно промыть всё — лицо руки, прополоскать нос, рот.

2. Вернувшись из другой страны или города, пока не убедился, что ты здоров, не надо контактировать с родными и даже выходить на работу.