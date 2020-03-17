Коронавирус живет в человеческих фекалиях две недели, заявила ученый химик СО РАН Нина Тикунова

Жителям Бердска доктор биологических наук СО РАН Нина Викторовна посоветовала мыть унитаз каждый день, а руки и лицо каждый раз, заходя домой. Она уверена, что скоро вирус приспособится к человеку и появятся легкие формы болезни.

Коронавирус может сохраняться в фекалиях переболевших

Доктор биологических наук, заведующая Лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Нина Викторовна Тикунова 17 марта рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что представляет из себя коронавирус.

— Коронавирусы — это группа вирусов, вызывающих заболевания человека и животных. Четыре обычных разновидности могут вызвать у человека ОРВИ слабой или средней степени тяжести. Тот вирус, который вызвал эту эпидемию, как и коронавирус, который 18 лет назад вызвал эпидемию атипичной пневмонии, — это вирусы, «перескочившие» от животных к человеку. Возможно, нынеший коронавирус перешел к человеку от летучих мышей, но напрямую он перешел или через промежуточного хозяина, например, через панголинов, которых китайцы использовали в пищу, пока точно не известно, — говорит Нина Тикунова.

Почему тогда так много людей гибнут от коронавируса? Нина Викторовна рассказала, в чем дело.

— Вирус еще не приспособился к человеку. Но погубить свою жертву самому не выгодно. Вирус вне своего хозяина не живет. Это кристаллическая структура, которая сама по себе не размножается. Стратегия вируса — приспособиться к хозяину, — рассказала ученый.

В процессе передачи инфекции от человека к человеку вирус будет адаптироваться и вызывать более легкие заболевания. Сколько времени должно для этого произойти, доктор биологических наук затруднилась ответить.

— У каждого вируса по-разному, разная скорость молекулярной эволюции, — сказала Нина Тикунова.

Также она уточнила, что большинство вирусов, в том числе коронавирус распространяется не через респираторный способ (при чихе), а через слизистую и непосредственный контакт.

— Самое главное правило — как можно чаще мыть руки, — говорит ученый.

Также она отметила, что риск заразиться есть даже через фекалии переболевшего человека.

— Недавно была опубликована статья китайских ученых. Они исследовали 100 пациентов, которые выздоровели. Оказалось, что у этих людей в фекалиях еще на протяжении двух недель фиксируется коронавирус. Его уже нет в носоглотке, а в фекалиях он еще есть. Там не было написано инфекционный или нет, — сказала Тикунова.

Для людей человеческие фекалии по сравнению с испражнениями животных по уровню опасности стоят на первом месте.

— В фекалиях другого человека могут находиться инфекции опасные именно для человека, — уточнила ученый.

Чистить унитаз нужно как можно чаще, говорит доктор наук. Желательно после каждого раза, как вы сходили в туалет. Причем обязательно проходить его ершиком для того, чтобы не оставались частицы фекалий. А также нужно заливать дезинфицирующим средством после каждого испражнения. Нужно мыть стены в туалете, ванной комнате.

— После того как вы сходили в туалет нужно обязательно мыть руки, — подчеркнула Нина Викторовна

Также Нина Викторовна отметила, что в общественном транспорте сейчас удобно не снимать перчатки, и это нужно делать для нашей же безопасности.

Напомним, что доктор биологических наук СО РАН Нина Тикунова рассказывала о том, что жаркая погода может убить коронавирус и спасти от эпидемии жителей Бердска.