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Как кошки предсказывают будущее: Если кошка спит на столе, значит придут в дом беды и несчастья

16:22 17.03.2020 Фото: pixabay.com
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Кошки – особенные животные, которые способны предсказать будущее, могут предупредить хозяев об опасности. Живут практически в каждом доме, но порой люди не задумываются о том, что животное может влиять на будущее.

Как кошки предсказывают будущее: Если кошка спит на столе, значит придут в дом беды и несчастья
Кошки – особенные животные, которые способны предсказать будущее

Существует много примет, связанных с кошками, оказывается, данные животные умеют предсказывать будущее и лечат человека своим урчанием. Домашние питомцы помогают справиться с депрессией и сильной усталостью.

Кошки – особенные животные, которые способны предсказать будущее, могут предупредить хозяев об опасности. Живут практически в каждом доме, но порой люди не задумываются о том, что животное может влиять на будущее.

  • Если люди хотят, чтобы гость снова пришёл в дом, советуют положить немного кошачьей шерсти на плечо. На следующий день стоит ожидать прихода человека.
  • Если кот тянет к хозяину свои лапы, значит стоит ожидать удачу и стабильность в доме.
  • Если черная домашняя кошка перешла дорогу перед важным событием, советуют взять пуговицу в руки и потереть её.
  • Если кошка ищет в доме тёплое место, стоит ожидать смену погоды, резкое похолодание.
  • Если у кошки родился черный котёнок, его не советуют отдавать, так как он может принести удачу и благополучие в семью.
  • Если кошка начала умываться, хорошо себя вылизывает, значит скоро придут гости.
  • Если кошка спит на столе, значит придут в дом беды и несчастья.
  • Если человек специально обидел кошку, можно в несколько раз укоротить свою жизнь.
  • Если прибился чужой кот, значит стоит ожидать удачу и счастье.

К кошкам много лет назад относились с большой осторожностью, люди боялись привлечь негатив в свою жизнь.

Источник: rsute.ru

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