Как кошки предсказывают будущее: Если кошка спит на столе, значит придут в дом беды и несчастья

Существует много примет, связанных с кошками, оказывается, данные животные умеют предсказывать будущее и лечат человека своим урчанием. Домашние питомцы помогают справиться с депрессией и сильной усталостью.
Кошки – особенные животные, которые способны предсказать будущее, могут предупредить хозяев об опасности. Живут практически в каждом доме, но порой люди не задумываются о том, что животное может влиять на будущее.
- Если люди хотят, чтобы гость снова пришёл в дом, советуют положить немного кошачьей шерсти на плечо. На следующий день стоит ожидать прихода человека.
- Если кот тянет к хозяину свои лапы, значит стоит ожидать удачу и стабильность в доме.
- Если черная домашняя кошка перешла дорогу перед важным событием, советуют взять пуговицу в руки и потереть её.
- Если кошка ищет в доме тёплое место, стоит ожидать смену погоды, резкое похолодание.
- Если у кошки родился черный котёнок, его не советуют отдавать, так как он может принести удачу и благополучие в семью.
- Если кошка начала умываться, хорошо себя вылизывает, значит скоро придут гости.
- Если кошка спит на столе, значит придут в дом беды и несчастья.
- Если человек специально обидел кошку, можно в несколько раз укоротить свою жизнь.
- Если прибился чужой кот, значит стоит ожидать удачу и счастье.
К кошкам много лет назад относились с большой осторожностью, люди боялись привлечь негатив в свою жизнь.
Источник: rsute.ru