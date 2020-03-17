Как кошки предсказывают будущее: Если кошка спит на столе, значит придут в дом беды и несчастья

Кошки – особенные животные, которые способны предсказать будущее, могут предупредить хозяев об опасности. Живут практически в каждом доме, но порой люди не задумываются о том, что животное может влиять на будущее.

Кошки – особенные животные, которые способны предсказать будущее

Существует много примет, связанных с кошками, оказывается, данные животные умеют предсказывать будущее и лечат человека своим урчанием. Домашние питомцы помогают справиться с депрессией и сильной усталостью.

Кошки – особенные животные, которые способны предсказать будущее, могут предупредить хозяев об опасности. Живут практически в каждом доме, но порой люди не задумываются о том, что животное может влиять на будущее.

Если люди хотят, чтобы гость снова пришёл в дом, советуют положить немного кошачьей шерсти на плечо. На следующий день стоит ожидать прихода человека.

Если кот тянет к хозяину свои лапы, значит стоит ожидать удачу и стабильность в доме.

Если черная домашняя кошка перешла дорогу перед важным событием, советуют взять пуговицу в руки и потереть её.

Если кошка ищет в доме тёплое место, стоит ожидать смену погоды, резкое похолодание.

Если у кошки родился черный котёнок, его не советуют отдавать, так как он может принести удачу и благополучие в семью.

Если кошка начала умываться, хорошо себя вылизывает, значит скоро придут гости.

Если кошка спит на столе, значит придут в дом беды и несчастья.

Если человек специально обидел кошку, можно в несколько раз укоротить свою жизнь.

Если прибился чужой кот, значит стоит ожидать удачу и счастье.

К кошкам много лет назад относились с большой осторожностью, люди боялись привлечь негатив в свою жизнь.

Источник: rsute.ru