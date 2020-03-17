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Красота / Общество

Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы

16:39 17.03.2020 Фото: rsute.ru
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Замужние женщины 13-18 века в Японии, показывая свой статус, красили зубы в чёрный цвет. Именно так их можно было отличить от свободных девушек. Путешественники, которые встречали чернозубых японок, считали это прекрасным способом избежать супружеских измен.

Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы
В Англии в то время было очень модно откровенное декольте и бледность кожи

Современной моде многие люди очень удивляются, но они даже не догадываются, на какие жертвы шли женщины в прошлые века, чтобы соответствовать стандартам красоты.

Ренессанс

Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы

В эпоху Возрождения настоящим «писком моды» для женщин был высокий округлый лоб. Ради того, чтобы соответствовать стандартам, они сбривали волосы надо лбом, после чего лицо приобретало желанные пропорции. Кроме того, девушкам приходилось полностью выщипывать ресницы, так как в моде было полное их отсутствие.

Вторая мировая война

Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы

В те далёкие времена во многих европейских странах считалось неприлично ходить с голыми ногами. Но так как у девушек не было денег на колготки, они нашли хитрый способ избежать неловкой ситуации: красили ноги специальной краской в тёмный цвет, которая создавала имитацию колготок. Так ходили, пока краска не сотрётся. Состоятельные барышни смывали краску с ног каждый день.

Китай

Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы

В Китае маленькая женская нога считалась невероятно красивой. Из-за этого девочкам с пяти лет формировали ножки: сначала парили в горячей воде, затем туго бинтовали их, направляя носок к пятке. Это было мучительно больно, но приходилось терпеть. В результате к десяти годам у девочек формировалась примерно 10-сантиметровая ножка.

Династия Цин в Китае

Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубыА вот в Древнем Китае признаком благородства и красоты являлись длинные ногти, при этом чем длиннее они, тем лучше. Это подтверждало лишний раз тот факт, что красавица ничего не делает руками.

Япония 13-18 века

Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы

Замужние женщины, показывая свой статус, красили зубы в чёрный цвет. Именно так их можно было отличить от свободных девушек. Путешественники, которые встречали чернозубых японок, считали это прекрасным способом избежать супружеских измен, ведь такой женский облик скорее отталкивает, чёрные зубы уродуют. Но причина совсем не в этом: данная процедура окрашивания зубов улучшала их здоровье.

Европа 18 века

Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы

Распространённые в Европе мушки 18 века оказались не только частью макияжа, но и способом общения и флирта. С их помощью женщины подавали противоположному полу всяческие сигналы: мушка на верхней губе означала, что девушка свободна, на правой щеке – замужем, а на левой – вдова. Искусственные родинки были разных форм: если наклеен полумесяц, девушка приглашает ухажёра на ночное свидание, а карета давала понять, что девушка согласна принять предложение о побеге.

Англия 17 века

Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы

В Англии в то время было очень модно откровенное декольте и бледность кожи. Для того чтобы подчеркнуть своё благородное происхождение, девушки рисовали в зоне декольте венозные сосуды.

Династия Тан в Китае

Как

В то время быть красивой было очень сложно, ведь ценились девушки, которые имели точеную фигуру, узкие ступни, тонкие руки и как можно более толстые щёки. Это было сложной задачей.

Источник: rsute.ru

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