Заливает талыми водами подстанцию рядом с кинотеатром «Орион» в Бердске

Ежегодно возле подстанции складируют снег, и даже после его уборки талые воды стекаются к ней. Ситуацию рассмотрят на штабе.

По мнению специалистов РЭС, подстанция рядом с «Орионом» неудачно расположена

Противопаводковые мероприятия согласно графику проводит на подстанциях РЭС Бердска. Об этом на совещании чиновников 16 марта сообщил заместитель начальника бердских РЭС Сергей Леонтьев.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, находятся ли какие-либо объекты РЭС в списках 43 опасных подтопляемых в городе территорий. И получил утвердительный ответ.

— Мы сегодня отправили соответствующую бумагу. В районе «Ориона» подстанцию постоянно затапливает. Там идет постоянное складирование снега. Подстанция расположена неудачно, — отметил Леонтьев.

Евгений Шестернин подчеркнул, что делал объезд и видел, что рядом с подстанцией был складирован снег. На заседании штаба по прохождению отопительного сезона необходимо затронуть данный вопрос, акцентировал мэр.