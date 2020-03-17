17.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Заливает талыми водами подстанцию рядом с кинотеатром «Орион» в Бердске

16:30 17.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Ежегодно возле подстанции складируют снег, и даже после его уборки талые воды стекаются к ней. Ситуацию рассмотрят на штабе.

Заливает талыми водами подстанцию рядом с кинотеатром «Орион» в Бердске
По мнению специалистов РЭС, подстанция рядом с «Орионом» неудачно расположена

Противопаводковые мероприятия согласно графику проводит на подстанциях РЭС Бердска. Об этом на совещании чиновников 16 марта сообщил заместитель начальника бердских РЭС Сергей Леонтьев.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, находятся ли какие-либо объекты РЭС в списках 43 опасных подтопляемых в городе территорий. И получил утвердительный ответ.

— Мы сегодня отправили соответствующую бумагу. В районе «Ориона» подстанцию постоянно затапливает. Там идет постоянное складирование снега. Подстанция расположена неудачно, — отметил Леонтьев.

Евгений Шестернин подчеркнул, что делал объезд и видел, что рядом с подстанцией был складирован снег. На заседании штаба по прохождению отопительного сезона необходимо затронуть данный вопрос, акцентировал мэр.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В вашем дворе топит подстанцию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗаболели ОРВИ более 1000 детей и взрослых за неделю в Бердске
17:15 17-03-2020
Заболели ОРВИ более 1000 детей и взрослых за неделю в Бердске
Папка был пьяный. Забил до смерти 12-летнего сына
17:14 17-03-2020
Папка был пьяный. Забил до смерти 12-летнего сына
Бердск«Как нам жить?!»: пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ Бердска
17:10 17-03-2020
«Как нам жить?!»: пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ Бердска
БердскСтоять в метре друг от друга в супермаркетах посоветовали чиновники жителям Бердска 1
17:00 17-03-2020
Стоять в метре друг от друга в супермаркетах посоветовали чиновники жителям Бердска
БердскСколько человек заболели короновирусом в Бердске и Новосибисрке? Информация от Минздрава
16:58 17-03-2020
Сколько человек заболели короновирусом в Бердске и Новосибисрке? Информация от Минздрава
Как одеться, чтобы привлечь будущего мужа и не выглядеть при этом вульгарно?
16:47 17-03-2020
Как одеться, чтобы привлечь будущего мужа и не выглядеть при этом вульгарно?
Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из-за коронавируса
16:45 17-03-2020
Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из-за коронавируса
С какой группой крови дольше всех живут люди? Каким болезням подвержены люди с разными группами крови
16:44 17-03-2020
С какой группой крови дольше всех живут люди? Каким болезням подвержены люди с разными группами крови
В АО «Искитимцемент» состоялись традиционные встречи руководства с трудовым коллективом
16:42 17-03-2020
В АО «Искитимцемент» состоялись традиционные встречи руководства с трудовым коллективом
Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы
16:39 17-03-2020
Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы