Отменили культурные и спортивные мероприятия в Бердске

Спектакли, концерты, спортивные соревнования в марте отменены. Музеи работают в обычном режиме.

Массовые мероприятия отменяют в Бердске

По словам директора отдела по делам молодежи Евгении Шмидт, визит атамана Николая Долуды 19 марта в Бердск не состоится.

— Мероприятия в городском доме культуры отменены до 28 марта,- сообщил «Курьер.Среда.Бердск» режиссер ГДК Евгений Евтушенко.

По информации инструктора-методиста отдела физкультуры и спорта Бердска Андрея Параева, спортивные мероприятия в Бердске отменены до 1 апреля.

Как рассказала заведующая отделом развития Бердского историко-художественного музея Марина Янеева, на неделю перенесены культурно-массовые мероприятия и образовательные музейные уроки. Музеи работают в обычном режиме.