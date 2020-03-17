Российские банки распускают сотрудников по домам из-за коронавируса

Единственным банком, в котором пока не введены меры предосторожности, является Сбербанк. Как рассказывают сотрудники, пока единственная мера, которую пообещало руководство в связи с коронавирусом, — это полная оплата больничного листа, исходя из среднего заработка сотрудника.

Единственным банком, в котором пока не введены меры предосторожности, является Сбербанк

Российские кредитные организации по примеру мировых госкорпораций начали распускать сотрудников по домам работать удалённо. Правление Промсвязьбанка, например, разделило своих сотрудников на три категории: тех, без кого не обойтись в офисах, тех, кто может работать удалённо, и сотрудников, без которых во время возможной эпидемии можно обойтись. Последних, как рассказали Лайфу сотрудники ПСБ, отправляют в неоплачиваемый отпуск, а тем, кто будет работать удалённо, будут оплачивать две трети оклада. Также опрашивают своих сотрудников о возможности удалённой работы в ВТБ, «Альфе», Газпромбанке, «Сити-банке», «Райффайзенбанке».

В ВТБ, кроме того, ограничены командировки сотрудников, а все массовые совещания бизнес-подразделений переведены в режим конференц-связи. Всем работникам рекомендовано воздержаться от личных поездок в страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой: Германию, Испанию, Италию и другие.

— Сотрудникам, которые выехали в указанные страны до вступления в силу данных ограничений, мы рекомендуем обеспечить по возвращении в Россию режим карантина сроком на 14 календарных дней, — отметил официальный представитель ВТБ. — Для клиентов, которые предпочитают воздержаться от личных визитов в банк, обеспечены возможности по проведению большинства операций в онлайн-каналах.

Правда, если верить телеграм-каналам, не всегда сотрудники прислушиваются к рекомендациям руководства: как пишет канал «Горчица», в одном из отделов головного офиса ВТБ уже вторую неделю работу посещает дама, у которой дочь вернулась из Италии и находится дома на карантине.

Впрочем, в настоящее время в банке внедряется обязательное бесконтактное измерение температуры у сотрудников и посетителей во всех офисах. В случае выявления повышенной температуры сотрудникам и посетителям рекомендуется срочно покинуть помещение банка и вызвать врача.

Единственным банком, в котором пока не введены меры предосторожности, является Сбербанк. Как рассказывают сотрудники, пока единственная мера, которую пообещало руководство в связи с коронавирусом, — это полная оплата больничного листа, исходя из среднего заработка сотрудника, причём вне зависимости от заболевания (в обычное время при оплате больничного есть ограничения в зависимости от стажа сотрудника и других факторов).

Пока самоизолировался от окружающих только глава банка Герман Греф. Совсем недавно он был в поездке по Европе и соблюдает личный карантин. Пресс-служба Сбера отказалась от комментариев.

Источник: life.ru