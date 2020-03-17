Российские банки распускают сотрудников по домам из-за коронавируса

Российские кредитные организации по примеру мировых госкорпораций начали распускать сотрудников по домам работать удалённо. Правление Промсвязьбанка, например, разделило своих сотрудников на три категории: тех, без кого не обойтись в офисах, тех, кто может работать удалённо, и сотрудников, без которых во время возможной эпидемии можно обойтись. Последних, как рассказали Лайфу сотрудники ПСБ, отправляют в неоплачиваемый отпуск, а тем, кто будет работать удалённо, будут оплачивать две трети оклада. Также опрашивают своих сотрудников о возможности удалённой работы в ВТБ, «Альфе», Газпромбанке, «Сити-банке», «Райффайзенбанке».
В ВТБ, кроме того, ограничены командировки сотрудников, а все массовые совещания бизнес-подразделений переведены в режим конференц-связи. Всем работникам рекомендовано воздержаться от личных поездок в страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой: Германию, Испанию, Италию и другие.
— Сотрудникам, которые выехали в указанные страны до вступления в силу данных ограничений, мы рекомендуем обеспечить по возвращении в Россию режим карантина сроком на 14 календарных дней, — отметил официальный представитель ВТБ. — Для клиентов, которые предпочитают воздержаться от личных визитов в банк, обеспечены возможности по проведению большинства операций в онлайн-каналах.
Правда, если верить телеграм-каналам, не всегда сотрудники прислушиваются к рекомендациям руководства: как пишет канал «Горчица», в одном из отделов головного офиса ВТБ уже вторую неделю работу посещает дама, у которой дочь вернулась из Италии и находится дома на карантине.
Впрочем, в настоящее время в банке внедряется обязательное бесконтактное измерение температуры у сотрудников и посетителей во всех офисах. В случае выявления повышенной температуры сотрудникам и посетителям рекомендуется срочно покинуть помещение банка и вызвать врача.
Единственным банком, в котором пока не введены меры предосторожности, является Сбербанк. Как рассказывают сотрудники, пока единственная мера, которую пообещало руководство в связи с коронавирусом, — это полная оплата больничного листа, исходя из среднего заработка сотрудника, причём вне зависимости от заболевания (в обычное время при оплате больничного есть ограничения в зависимости от стажа сотрудника и других факторов).
Пока самоизолировался от окружающих только глава банка Герман Греф. Совсем недавно он был в поездке по Европе и соблюдает личный карантин. Пресс-служба Сбера отказалась от комментариев.
Источник: life.ru